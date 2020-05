113-vuotias espanjalaisnainen parani koronaviruksesta

Espanjan vanhimpana asukkaana pidetty 113-vuotias nainen on toipunut koronaviruksesta. Useat saman vanhainkodin asukkaat ovat kuolleet covid-19-tautiin.

Maria Branyas sai tartunnan huhtikuussa ja poti taudin eristyksissä omassa huoneessaan, kertoi vanhainkodin edustaja. Branyas sai taudista vain lieviä oireita.

Branyas syntyi vuonna 1907 San Franciscossa Kaliforniassa. Hän muutti perheineen takaisin Espanjaan ensimmäisen maailmansodan aikana ja selviytyi sekä vuosien 1918-19 espanjantaudista että Espanjan sisällissodasta vuosina 1936-39.

Viime 20 vuotta hän on asunut Katalonian Olotin kaupungissa sijaitsevassa vanhainkodissa.

Espanjassa on terveysministeriön tilastojen mukaan kuollut liki 27 000 ihmistä koronavirukseen. Monet uhreista ovat olleet vanhainkodeissa asuvia ikäihmisiä.

STT

