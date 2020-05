16 vuotta ammatikseen pelanneella Mikko Korhosella on menossa uran pisin tauko

Mikko Korhonen on tällä hetkellä Suomen paras golfin ammattilaispelaaja, jos kriteerinä pidetään sijoitusta maailmanlistalla. Korhonen on maaliskuussa julkaistulla tuoreimmalla listalla 150:s.

Viimeksi Korhonen pelasi golfia kilpailumielessä 6. maaliskuuta Qatarissa, nelipäiväisen kilpailun toisena päivänä. Hän ei selviytynyt kahdelle viimeiselle kierrokselle.

– Siirryin ammattilaiseksi vuonna 2004, ja tähän saakka pisin tauko kilpailuista on ollut ehkä viisi viikkoa. Nyt on mennyt pian kaksi kuukautta, eikä kukaan tiedä varmaksi, milloin seuraavan kerran kilpaillaan, Korhonen sanoi Nokialla pidetyn haasteottelun alla.

Vapunpäivän mittelö NHL-pelaajaa Teuvo Teräväistä vastaan päättyi alkukangertelun jälkeen Korhosen voittoon tuloksella -3. Teräväinen hävisi kahdeksan lyöntiä.

– Koskin perjantaina mailaan ensimmäisen kerran Qatarin jälkeen, Korhonen sanoi.

– Kyllähän Suomen kentillä olisi voinut pelata jo monta viikkoa, mutta ei ole ollut kiinnostusta. Olen keskittynyt treenaamaan tämän tauon aikana fysiikkaa. Kropan pitää olla kunnossa sitten kun taas pelataan.

Fysiikkatreenillä lisäaikaa uralle

Koska sitten pelataan? Se on kysymys, mihin vastausta ei tiedetä. Yhdysvalloissa lajin parhaat pelannevat seuraavan kerran Texasissa 11.-14. kesäkuuta ilman katsojia, mutta Euroopan-kiertueen kalenterissa on tyhjää ainakin heinäkuun loppuun saakka.

– Lähes kaikki PGA-kiertueen pelaajat asuvat Yhdysvalloissa eli he pääsevät kyllä paikalle. Mutta Euroopan-kiertueen pelaajat asuvat ja pelaavat ympäri maailmaa. On täysi arvoitus, milloin lentoliikenne toimii normaalisti. Ja eivätkö karanteenirajoitukset tule voimaan, kun palataan sieltä jostain Suomeen takaisin, Korhonen pohti.

Suur-Helsingin Golfia edustavan Korhosen ohjelmassa oli Qatarin jälkeen kilpailu Intiassa. Hän ei ehtinyt lähteä Intiaan, mutta caddie Nick Mumford ehti.

– Hän vietti siellä sitten kuusi viikkoa ennen kuin pääsi pois. Itse palasin Qatarista kotiin Espooseen ja olin kolme viikkoa pelkästään kotona. Siitä lähtien on eletty erikoista aikaa, mutta hyvän fysiikkatreenin ansiosta sain varmaan pari hyvää pelivuotta lisää, 39-vuotias Korhonen arvioi.

Korona vaikuttaa elämään kauan

Korhonen aloitti Euroopan kiertueella 2011 ja on voittanut 187 kilpailustaan kaksi: Itävallassa kesäkuussa 2018 ja Kiinassa toukokuussa 2019. Palkintorahaa on kertynyt 3,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna Korhosen 23 kilpailusta 11 oli Euroopassa, 9 Aasiassa, 2 Afrikassa ja 1 Yhdysvalloissa.

– Ulkomailla olen tähän vuoteen mennessä viettänyt noin 200 päivää vuodessa. Lentoyhtiöiden etukorteista on ollut paljon hyötyä.

Yhdelläkään Korhosen tutulla koronaa ei ole ollut, mutta elämään virus vaikuttaa vielä ties kuinka kauan.

STT

