Isä vangittiin epäiltynä nelikuukautisen vauvan taposta

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa 37-vuotias mies on vangittu nelikuukautisen vauvan taposta epäiltynä. Poliisin mukaan mies on vauvan isä. Hänet vangittiin epäiltynä todennäköisin syin.

Poliisi kertoi maanantaina, että tyttövauva kuoli lauantaina asunnossa Oripäässä ja asiaa tutkitaan tappona. Vauvalla oli poliisin mukaan vammoja, jotka eivät voi olla itse aiheutettuja.

Vangitsemisvaatimusta käsiteltiin aamupäivällä oikeudessa suljetuin ovin. Tapauksen poliisitutkinta jatkuu, ja syytteen nostamisen määräpäivä on elokuun alussa.

Lapsiin kohdistuneet henkirikokset ovat harvinaisia. Vuodessa surmataan alle viisi alle 15-vuotiasta. Luvut ovat vuosilta 2010-2018. Noina vuosina yhdessä tapauksessa surmaaja oli äitipuoli, yhdessä isäpuoli, yhdessä eno ja kaikissa muissa biologinen vanhempi.

