50 vuoden takainen lupaus toteutuu – Heikki Sarmanto elää vahvasti ajassa musiikkia tehden

Säveltäjä ja pianisti Heikki Sarmanto (s. 1939) aloittaa välittömästi tarinan iskemisen. Yksi suomalaisen modernin jazzin pioneereista ja kansainvälisestikin arvostettu säveltäjä on vauhdissa; hänen kohdallaan ikä on vain todellakin numeroita.

Sarmanto sanoo työskentelevänsä päivittäin seitsemän tuntia. Eikä korona ole tähän syypää, vaan säveltäjä-Sarmannon into tehdä viimein sitä, mikä häneltä on jäänyt vuosien saatossa tekemättä.

– Teen ”yhtä” isoa hommaa Amerikkaan. Ei, kukaan ei ole sitä tilannut, sillä teen harvoin tilausmusiikkia. Teen vain sellaista musiikkia, joka minua huvittaa, poikakuorossa uransa musiikin parissa aloittanut Sarmanto avaa salaisuuttaan, josta hän ei ole sen enempää pitänyt ääntä.

– Siitä, mitä olen tehnyt viime vuodet oikeastaan harvat tietävät, Sarmanto paljastaa.

Hän painottaa sitä, ettei hän tee musiikkia pelkästään suomalaisille. Sarmannon musiikki on universaalia ja kaikille sopivaa ilman rajoja. Hän muistuttaa olevansa improvisoiva muusikko, joka inhoaa lopullista nuottien paikalleen asettamista. Tässä mielessä Heikki Sarmanto myöntää olevansa jazzmuusikko.

Kun kyseessä on ollut esimerkiksi suomalainen lyriikka tyyliin Saarikoski, Hellaakoski tai Leino, on musiikin kohderyhmänä tällöin olleet luonnollisesti suomalaiset. Sarmanto korostaakin tätä uransa aikaa yhdeksi sen tärkeimmistä.

Sarmannon amerikkalainen musiikkiperinne selittyy sillä, että hän meni 1968 opiskelemaan arvostettuun Berklee College of Musiciin, Bostonissa. Täällä hän opiskeli pianonsoittoa sekä sävellystä. Tällöin Sarmanto tutustui musiikin ohessa amerikkalaisiin kirjallisiin henkilöihin, joiden tuotantoa hän lupasi vielä joskus säveltävänsä.

Sen aika on nyt.

Näitä kirjallisia henkilöitä ovat muun muassa 1800-luvulla vaikuttaneet esseisti ja runoilija Ralph Waldo Emerson sekä Emily Dickenson . Emerson vaikutti erityisesti sisällissodan aikoihin. Dickenson oli kuoleman, kärsimyksen ja menetyksen runoilija ja yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä englanniksi kirjoittaneista runoilijoista.

– Idea syntyi 50 vuotta sitten. Nyt se on aika toteuttaa!

Emersonin teksteistä Heikki Sarmanto on säveltänyt vuonna 2018 50 teosta. Sarmanto laskee, että runsaan vuoden kuluttua syksyllä 2021 kun hänen on tarkoitus suunnata Yhdysvaltoihin ja Bostoniin, valmiina pitäisi olla yhteensä 330 teosta.

Teoksista, valmiista ja tulevista kukaan ei vielä tiedä mitään, säveltäjää lukuun ottamatta.

– Tätä mä teen aamusta iltaan, Sarmanto paljastaa ja sanoo tehneensä jo muutaman vuoden Dickensonia, jonka teksteihin hän on ollut koukussa jo vuosikymmeniä.

Sarmanto säveltää melodiat ja soinnut valitsemiinsa teksteihin. Näiden pohjalta sävellyksiä on mahdollista toteuttaa hyvinkin erilaisilla formaateilla aina oopperoiksi asti.

2010-luvun alkupuolella Heikki Sarmanto teki kolmen vuoden aikana eri puolilla Suomessa soolopianokonsertteja esittäen useilla eri flyygeleillä jazzstandardeja. Hän halusi tällä tavalla tutkia omaa amerikkalaisvaikutteista musiikkiperintöään – Suurta Amerikkalaista Laulukirjaa. Kaikki konsertit äänitettiin ja tuloksena oli noin 1200 äänitettyä versiota. Otot vaihtelevat perinteistä versioista hyvinkin vapaisiin tulkintoihin. Svart Records julkaisi kolme vuotta sitten näistä sessioista Open Skies -albumin, jolta löytyy murto-osa eli 22 esitystä äänitetystä materiaalista.

Tätä materiaalia löytyy monikertainen määrä netistä. Konserttiversioita usein varsin tutuista kappaleista voi hakea osoitteesta: Heikki Sarmanto music shop. Äänitteiden lisäksi kaupasta löytyy myös nuotteja.

Viimeisin Sarmannon musiikkia esitellyt taltiointi on viime vuonna julkaistu massiivinen John The Baptist, joka oli neljän vuoden työ. Kahden cd:n mittainen teos on sävelletty solisteille, orkesterille ja kuorolle. Libretto ja laulut ovat Heikki Sarmannon monivuotisen tutun, amerikkalaiskirjailija Kim Richin käsialaa. Sarmanto on tehnyt Richin kanssa kolmenkymmenen vuoden ajan yhteistyötä, jonka tuloksena on satoja teoksia.

Musiikin tällä Helsingin Johanneksenkirkossa äänitetyllä taltioinnilla johtaa Rauno Tikkanen. Isossa orkesterissa soittavat muun muassa tätä nykyä Perttelissä asuva pasunisti Jari Hongisto ja salolaislähtöinen sellisti Iida-Vilhelmiina Laine.

John The Baptist levyä Sarmanto kuvaa hyvin poliittiseksi ja tässä ajassa kiinni olevaksi. Johannes Kastajan tarinan voi nähdä laajemmin kuin vain kertomukseksi Raamatusta parin vuosituhannen takaa. Totuudenpuhujat joutuvat aina kärsimään.

Sarmannon uran varhaishistoriaan liittyy yksi suomalaisen levytetyn jazzin merkkiteos, periaatteessa ensimmäinen suomalainen oikea jazz-albumi eli The Modern Sound of Finland. Tällä vuonna 1965 ilmestyneellä albumilla kuullaan salolaisillekin tutun saksofonisti-huilisti Esa Pethmanin musiikkia, jonka kirkkaimpana helmenä soi klassikko The Flame. Heikki Sarmanto soitti pianoa kyseisissä sessioissa.

Sarmanto sanoo naureskellen muistavansa hyvin nuo ajat, mutta niistä hän ei uskalla vielä sen enempää kertoa!

Esa Pethman oli mukana kesällä 2019 Jyväskylässä, kun siellä puolestaan muisteltiin ja soitettiin Sarmannon ensimmäisen oman, vuonna 1969 ilmestyneen levyn Flowers in the Water materiaalia. Levy oli ilmestyessään ensimmäinen suomalainen jazz-livelevy. Päivälleen 50-vuotiasta levyä – joka aikanaan oli äänitetty Jyväskylän kesässä – juhlisti lähes alkuperäinen kokoonpano. Ruotsalaistrumpetisti Bertil Lövgrenin korvasi nuoremman polven suomalaislahjakkuus Jukka Eskola.

Jo tuolloin Sarmannon kanssa soitti saksofonisti-huilisti Juhani Aaltonen, jonka kanssa yhteistyö on kestänyt näihin päiviin saakka. Tuloksena on muun muassa useita hienoja duolevyjä kuten Pan Fantasy, Conversations jaTomorrow is You. Sarmannon sanoin he ovat keskenään sielunveljiä. Tämän voi myös aistia kaksikon äärettömän kauniista yhteissoitosta.

Urakoituaan ison tovin kertoessaan nykytekemisistään Heikki Sarmanto siteeraa hyvää ystäväänsä Jouko H. Nissistä:

Parasta aikaa on parasta aikaa!

Pianisti ja säveltäjä Heikki Sarmanto

Syntynyt 22. kesäkuuta 1939 Helsingissä on jazzpianisti ja -säveltäjä.

Yksi neljästä musiikkia tekevästä veljeksestä. Heikin ohella tunnetuin, basisti Pekka Sarmanto.

Sarmanto opiskeli aluksi Sibelius-Akatemiassa muun muassa Joonas Kokkosen johdolla, ja myöhemmin Berkleen musiikkikoulussa Bostonissa pianonsoittoa legendaarisen Margareth Caloffin johdolla.

Hän on erittäin tuottelias ja yhä aktiivisesti työskentelevä suomalaisen musiikin raja-aitoja rikkova säveltäjä. Säveltäjä Sarmannon teoksissa jazziin yhdistyy aineksia klassisesta musiikista ja avantgardesta.

Sai Suomen Jazzliiton Yrjö-palkinnon 1970 ja voitti Montreux’n jazzfestivaalien pianistisarjan sekä yhtyeensä kanssa yhtyesarjan 1971. Ensimmäisen palkinnon Sarmanto sai jo 1961 voitettuaan kansainvälisen jazzsävellyskilpailun Yhdysvaltain Minneapolisissa kappaleellaan Opuscule.

Vuonna 1975 Sarmanto sai johdettavakseen Sibelius-Akatemian vasta perustetun jazzstudion ja hän oli sittemmin jazzmusiikin osaston perustajajäsen. Sarmanto on UMO:n perustajajäsen ja on toiminut sen taiteellisena johtajana.

Hän on kirjoittanut jazzia klassisen koulutuksen saaneille laulajille ensimmäisenä Suomessa. Hänen musiikkiaan on levyttänyt muun muassa Maija Hapuoja.

Asui ja työskenteli välillä pitkään New Yorkissa.

Vuonna 2009 Sarmanto palkittiin Pro Finlandialla.