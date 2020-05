Afganistaniin kolmen päivän tulitauko id al-fitrin ajaksi – monien toiveena pidempi tauko väkivallasta

Afganistanissa Taleban on ilmoittanut kolmen päivän tulitauosta id al-fitrin ajaksi. Id al-fitr on muslimien tärkein juhla, jota vietetään pyhän kuukauden ramadanin päätteeksi.

Ennen ilmoitusta Talebanin hyökkäykset maan hallinnon joukkoja vastaan olivat lisääntyneet.

Maan presidentti Ashraf Ghani hyväksyi ehdotuksen ripeästi ja määräsi joukkonsa noudattamaan tulitaukoa.

Sunnuntaina alkanut kolmen päivän tulitauko on herättänyt toiveita väkivallan vähentymisestä maassa. Yhdysvaltain edustaja tahojen välisissä rauhanneuvotteluissa näki tulitauon tärkeänä tilaisuutena, jota ei tulisi hukata.

Samankaltainen tulitauko julistettiin kaksi vuotta sitten id al-fitrinä. Tulitauko ei kuitenkaan jatkunut juhlan päätyttyä.

Rauhanneuvottelujen on ollut määrä jatkua maaliskuussa, mutta neuvottelut ovat lykkääntyneet. Neuvotteluja on jarruttanut kiista vankien vaihdosta.

Koronakriisin aikana YK on toistuvasti peräänkuuluttanut välitöntä tulitaukoa maailman konfliktialueille.

Kymmeniätuhansia siviilejä kuollut

Yhdysvallat ja Taleban sopivat helmikuussa, että Yhdysvaltojen on määrä vetää Afganistanista joukkonsa, jotka ovat olleet maassa vuodesta 2001 asti. Tuolloin Yhdysvallat liittolaisineen hyökkäsi Afganistanin syyskuun tuhoisien terrori-iskujen jälkeen. Yhdysvaltojen mukaan Taleban piilotteli iskujen suunnittelusta vastuussa ollutta Osama bin Ladenia.

Vaikka Taleban on lopettanut hyökkäykset kansainvälisiä joukkoja vastaan, se on kohdistanut hyökkäyksiä Afganistanin turvallisuusjoukkoihin.

Vajaan kahden vuosikymmenen aikana konfliktissa on kuollut kymmeniätuhansia siviilejä. Moninkertainen määrä ihmisiä on haavoittunut ja joutunut lähtemään kodeistaan.

STT

Kuvat: