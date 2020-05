Aikuiset eivät halua jäädä rannalle – alkeisuimakoulujen suosio miltei tuplaantui viime vuonna

Aikuisten alkeisuimakouluille on eri puolilla Suomea enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Uimaliitosta kerrotaan, että trendi – ennen kuin koronavirus sulki uimahallit – oli aivan selvä: yhä useampi Suomessa asuva aikuinen haluaa opetella uimaan.

Liitto voi todistaa asian viime ja toissa vuoden luvuilla, jotka se on kerännyt alaisuudessaan toimivista seuroista. Toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen sanoo, että vuoteen 2018 verrattuna alkeisuimakoulujen osallistujamäärä kasvoi yli 80 prosentilla viime vuonna.

Uimaliiton alaisista seuroista kolmisenkymmentä järjestää alkeiskursseja aikuisille, eikä seurojen määrässä ole ollut viime vuosina suurta muutosta. Kyse ei siis ole siitä, että kasvanut tarjonta olisi lisännyt kysyntää, vaan tarjonta ei ole kasvanut kysynnän kanssa samaa tahtia.

Kuluvalta vuodelta ei tosin ole luvassa vertailukelpoisia tilastoja. Koronaviruspandemian vuoksi maan uimahallit ovat olleet suljettuina, eikä toistaiseksi tiedetä varmaksi, koska polskimaan taas pääsee.

Aluksi pulaa osallistujista, sitten tunkua

Myös aikuisten tekniikkakurssien suosio on Uimaliiton Airaksisen mukaan kasvanut. Alkeiskursseihin verrattuna tekniikkakurssien osallistujia oli viime vuonna vajaa kaksinkertainen määrä, mutta eroon vaikuttaa sekin, että tekniikkakursseja on ollut tarjolla enemmän kuin alkeiskursseja.

Turussa Impivaaran uimahallissa on keskitytty sekä lasten että aikuisten osalta vain alkeiskursseihin juuri siksi, että niin moni uimaseura järjestää opetusta ja kursseja edistyneemmille uimareille. Vastaava vesiliikunnanohjaaja Susanna Vuori kertoo, että alkeiskursseja on kahdenlaisia. Aivan alkeissa opetellaan eroon vedenpelosta, ja tavallisissa alkeissa opetellaan uimista perusteista lähtien.

– Esimerkiksi rintauintia pää pinnan yläpuolella menevät kuntouimarit ovat meille jo liian hyviä, Vuori kuvailee.

Seinäjoen uimahallin uimaopettaja Heli Hahtokari ja tamperelaisen Uimaseura TaTU Tampere ry:n harrasteuintikoordinaattori Erno Leskinen sanovat, että kun alkeiskursseja alettiin järjestää, osallistujista oli ensin pulaa. Sittemmin sekä Seinäjoella että Tampereella osallistujia oli tulossa enemmän kuin kursseille olisi mahtunut.

Vedenpelko turhauttaa monia

Alkeiskurssien osallistujien joukossa on ollut väkeä eri sukupuolista ja ikäryhmistä. Leskinen arvioi, että aika moni haluaa uimataidosta halpaa henkivakuutusta. TaTU järjestääkin alkeiskursseja yhteistyössä myös vakuutusyhtiön kanssa, joka tarjoaa opetuksen asiakkailleen.

– Yleisesti ottaen taustalla on monilla vedenpelkoa, josta ihmiset haluavat päästä yli, hän sanoo.

Seinäjoen Hahtokari kertoo monien aikuisten sanovan, että he haluaisivat mennä omien lastensa kanssa uimarannoille ja -halleihin. Moni ei siis välttämättä edes hae teknistä uimataitoa vaan nimenomaan uskallusta olla ja toimia vedessä.

Opettajien ja Uimaliiton Airaksisen mukaan kursseille on tullut myös paljon maahanmuuttajia. Monissa maissa uimataito ei ole samalla tavalla kansalaistaito kuin vesistöjen pilkuttamassa Suomessa, joten taidon puute tulee vastaan vasta Suomen rannoilla.

Ryhmähenki auttaa oppimisessa

Turun Vuori on ollut tyytyväinen huomatessaan, että ihmisistä on tullut rohkeampia eikä omaa osaamattomuutta enää häpeillä samalla tavalla kuin ennen. Monet ovat sanoneet suoraan, etteivät etsi uimisesta kuntoilumuotoa vaan enemmänkin selviytymiskeinoa. Hyvä ja avoin ryhmähenki innostaa oppimiseen ja tekee harrastuksesta mukavan.

– Ohjaajatkin melkein tappelevat, että kuka pääsee opettamaan aikuisten alkeita, hän kertoo nauraen.

Uimaliiton Airaksinen kannustaa kaikkia myös kuntouintiin. Hän huomauttaa, että uiminen soveltuu kaikenikäisille aina vauvauimareista ikäihmisiin. Vaikkapa painonhallintaan uinti sopii hänen mukaansa myös erinomaisesti, sillä vesiliikunta ei esimerkiksi rasita niveliä.

– Uimataidolla on merkitystä kansanterveydellisestäkin näkökulmasta. Vesi on erinomainen elementti, koska se sopii melkein kaikille.

