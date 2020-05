” Äiti oli kovin iloinen, kun tapasimme” – palvelutaloissa kohdataan nyt omaisia pihoilla ja terasseilla

Omaiset voivat jälleen tavata hoivakodeissa olevia läheisiään. Salossa ja Somerolla tapaamiset järjestetään ulkona tai terassilla.

Salon kaupunki päätti lievennyksistä hoivakotien vierailukieltoon viime perjantaina. Vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren kertoo, että tapaamiset onnistuvat Salossa kaikissa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä.

– Tapaamiseen on varattava etukäteen aika ja ne voivat kestää 15 minuuttia kerrallaan.

Tapaamisissa voi olla mukana korkeintaan kaksi vierailijaa kerralla. Myös työntekijä on paikalla tapaamisen ajan. Tämän takia kohtaamiset on ajoitettu hoitajien vuoronvaihtoihin.

– Turvavälistä pidetään kiinni, eli etäisyyttä asukkaan ja vierailijan välillä pitää olla vähintään kaksi metriä, Lindegren korostaa.

Vierailijoiden pitää käyttää kasvomaskia tai huivia suun ja nenän edessä. Suojan hankkii vierailija.

Somerolla omaisten ja palvelutalojen asukkaiden tapaamiset on sallittu ulkona jo jonkin aikaa. Someron perusturvajohtaja Taru Nordlund pitää täydellistä vierailukieltoa tiukkana rajoituksena.

– Inhimillisestä näkökulmasta tulee olla mahdollista nähdä läheisiä muutoinkin kuin saattohoitotilanteessa. Pitää muistaa, että varsinkin tehostetussa palveluasumisessa kyseessä on usein melko lyhyt loppuelämän asuminen, Nordlund toteaa.

Myös Somerolla pitää vierailijalla olla suojamaski, mutta se on mahdollista saada myös kaupungin puolesta.

– Näin kangasmaskit tulee pestyä kunnolla, Nordlund toteaa.

Somerolla hoitaja ei ole mukana tapaamisissa. Myös Nordlund korostaa turvavälien noudattamista, joten halailut ja muut lähikontaktit on kielletty.

– Sallimme kuitenkin yhteisen ulkoilun, eli omainen voi työntää pyörätuolissa istuvaa asukasta itse.

Sekä Lindegren että Nordlund korostavat vierailijoiden ja asukkaiden terveydentilan tärkeyttä.

– Kaikkien pitää olla oireettomia.

Salla Lindegren kertoo, että vierailukiellon lievennys on otettu ilolla vastaan.

– Puheluita on voinut soittaa tähänkin asti, mutta se ei ole sama asia. Osa omaisista on tottunut käymään läheisensä luona päivittäin, joten viime viikkojen muutos on ollut hurja. Omaa läheistä on kaivattu todella paljon puolin ja toisin.

Taru Nordlund sanoo vierailukiellon näkyneen myös asukkaiden kunnossa ja mielialassa.

– Monen asukkaan kohdalla on näkyvissä yksinäisyyden tuoma muutos. Tuntuu kohtuuttomalta myös omaisten kannalta, että läheiselle on voinut vain soittaa.

Puheluiden ja videopuheluiden lisäksi osa omaisista on käynyt Salossa ja Somerolla katsomassa ympärivuorokautisessa hoidossa olevia läheisiään ikkunan tai lasioven takaa.

”Pitkä aika olla erossa”

Torsti Hagelberg iloitsee äitinsä näkemisestä.SSSon käynyt tällä viikolla kaksi kertaa ulkoiluttamassa Somerolla Tervaskannon palvelutalossa asuvaa äitiään.

– On ollut todella mukava nähdä äitiä. Tulin itsekin niin iloiseksi, kun huomasin kuinka pirteä ja hyväntuulinen äiti oli, Hagelberg kertoo.

Hagelberg tapasi ennen tätä viikkoa äitinsä viimeksi maaliskuussa.

– Ennen koronaa joku perheestämme kävi katsomassa äitiä lähes joka päivä, joten tämä on ollut pitkä aika olla erossa. Veimme häntä usein myös ulos.

87-vuotiaalla Anna-Maria Hagelbergillä on muistisairaus.

– Äiti ei osaa onneksi ihmetellä, miksi kukaan ei ole käynyt. Hän oli kuitenkin kovin iloinen, kun tapasimme.

Torsti Hagelberg aikoo käydä puolisonsa kanssa katsomassa äitiään säännöllisesti Tervaskannon pihalla nyt, kun ilmat ovat lämmenneet.

– Myös lapsenlapset pääsevät tapaamaan mammaansa.

Hagelberg on viime viikkojen aikana soittanut äidilleen videopuheluita.

– Se ei ole kuitenkaan sama asia kuin tapaaminen. Omaisesta kantaa myös aivan eri tavalla huolta, kun häntä ei tapaa.

TOIMITTAJAN KOMMENTTI



Johtaja ompeli maskeja

kiistely ja ristiriitaiset ohjeet koronan aikana eivät ole päästäneet sosiaali- ja terveydenhuollon väkeä helpolla.

Someron perusturvajohtaja Taru Nordlund alkoi jo ommella itse kangasmaskeja, vaikka ompelu ei kuulu harrastuksiin. Nordlund teki 40 maskia muiden käyttöön helpottaakseen ristiriitaisista viesteistä ja vaatimuksista syntynyttä ärtymystä.

Dementiakodissa työskentelevä tuttu hoitaja oli huhtikuussa hänkin ihmeissään, kun vei kaatunutta iäkästä asukasta tutkimuksiin.

Hänellä ja asukkaalla oli suurella työllä ja vaivalla hankitut suojamaskit, mutta kaikki terveysasemalla ja sairaalassa tavatut lääkärit ja hoitajat olivat ilman maskia. Terveydenhuollossa kun maskivaatimusta ei ollut eikä ole.

Samaan aikaan hoivakodin vanhukset oli jo eristetty omaisistaan.