Maarita Luojus alkoi elätellä haaveita musiikin ammattiopinnoista lukioaikaisilla laulutunneillaan Salon Musiikkiopistossa. Lauluopettajansa Kalervo Heleniuksen kannustamana tyttö pyrki Turun konservatorioon, ja valmistui sieltä ensin musiikkiohjaajaksi ja sitten lauluopettajaksi. Myöhemmin hän opiskeli Turun ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogiksi.

8-vuotias Maarita oli aloittanut Salon Musiikkiopistossa Ilmo Mikkolan viuluoppilaana kolme vuotta opiston perustamisen jälkeen vuonna 1973. Myöhemmin hän vaihtoi pianoon Esko Reiman oppilaaksi ja päätyi yhdeksäsluokkalaisena Heleniuksen lauluoppiin.

– Opetan nykyisin samassa luokkahuoneessa, jossa itse aikoinaan opiskelin ja jännitin samoja asioita kuin omat oppilaani nyt, Luojus kertoo.

Hän sai lauluopettajan viran Salon Musiikkiopistosta vuonna 2007 työskenneltyään siihen asti Naantalin musiikkiopistosta vuodesta 1994. Naantalin vuosinaan Luojus opetti myös Turun konservatoriossa, Turun seudun musiikkiopistossa sekä Musiikkiopisto Arkipelagissa Paraisilla ja Kemiössä. Hän kuvailee kotikaupungistaan saamaansa virkaa lottovoitoksi:

– Missään ei ole niin toimivia opetustiloja kuin Salon Musiikkiopistossa! Meillä on omat luokat ja ideaali sijainti kaupungin sydämessä kauniissa ympäristössä.

Luojuksen uravalinta meni nappiin, sillä laulun opettaminen on hänelle enemmän elämäntapa kuin työ. Hän ei pystynyt jättämään työtään pari kuukautta kestäneen koronalomautuksenkaan aikana, vaan oli päivittäin yhteydessä oppilaisiinsa. Keväällä syntyi sekä oppilaiden että työtovereitten kanssa virtuaaliesityksiä, joita jaettiin Facebookissa ja Youtubessa.

Luojuksen oppilaista koottu miestrio lauloi videolle musiikkiopiston 50-vuotisjuhlan kunniaksi kolmiäänisen Paljon onnea vaan. Luojus itse tulkitsi Erik Lindströmin kappaleen Hiljaista on, ja kuvasi siihen videon koronan hiljentämistä opetustiloista. Bändissä soittaa opiston opettajia.

Suuritöisin projekti oli virtuaalikuoron Jaakko Kulta, josta Luojuksen oppilaat esittävät Jorma Panulan sovituksen. Video syntyi kaipuusta päästä laulamaan yhdessä.

Virtuaalikuoron onnistumisesta on kiittäminen Luojuksen oppilaisiin kuuluvaa Ari-Pekka Luomaa. Luojus lähetti ensin tälle videon, jossa johti kappaleen. Luoma liitti ohjaukseen metronomin tikityksen stemmakohtaisine taustanauhoineen ja jakoi videon kuorolaisille. Nämä seurasivat Luojuksen johtamista toiselta näytöltä äänittäessään oman lauluosuutensa puhelimella. Luoma kokosi yksittäiset äänitteet kolmen minuutin kuoroesitykseksi.

Työ musiikkiopistossa jatkui lähiopetuksena viime torstaina. Musiikkileikkikoululaiset mukaan lukien opistossa on yhteensä 400 oppilasta. Heitä opettaa 14 päätoimista ja 6 sivutoimista opettajaa.

Maarita Luojuksella on 21 yksinlauluoppilasta.

– Nyt miehiä on 7 ja naisia 14. Ikähaitari venyy 16-vuotiaista liki kuusikymppisiin. Se on rikastuttavaa, kun saa olla tekemisissä erilaisten laulavien persoonien kanssa, hän korostaa.

– Työ on palkitsevaa. Meillä on yhteen hiileen puhaltava lauluperhe, joka on paljon tekemisissä keskenään ja kannustaa toisiaan. Aloittelijat saavat kokeneemmilta itsevarmuutta esiintymisiin. Alkuun lavalle menoa pelkäävät rientävät sinne vuoden päästä yleensä jo mielellään.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi vastikään Luojukselle ja työryhmälle 7 000 euroa Salon musiikkiopiston 50-vuotisjuhlavuoden Taikahuilu -oopperan toteuttamiseen. Se ei ole Luojuksen ensimmäisen ooppera.

– Toteutimme oppilaitteni kanssa haaveeni Figaron häistä vuonna 2014.

Wolfgang Amadeus Mozartin Figaron häiden tarinan Luojus sijoitti koulumaailmaan; Taikahuilussa puolestaan käsitellään maailmanpolitiikkaa.

– Valitsin oopperan musiikista laulut, jotka yleisö tuntee. Resitatiivit on korvattu dialogilla, jolloin poliittinen satiiri ja näytelmällisyys pääsevät paremmin esille. Eihän puhelaulua kukaan jaksaisi kuunnella, Luojus nauraa.

– Kaikki laulut on harjoiteltu valmiiksi, joten enää on edessä ulkoa opettelua.

Salon kansalaisopiston teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti tulee ohjaamaan laulajien näyttämöilmaisua. Mukana on Luojuksen nykyisiä ja entisiä oppilaita.

Näyttämölle astelee 13 solistia ja 10 laulajan kuoro. Kahdeksan soittajan orkesteri on koottu lähinnä musiikkiopiston opettajista, mutta mukana myös oppilaita.

Ensi-ilta on tarkoitus pitää 15. marraskuuta, jonka jälkeen on kaksi muuta näytöstä. Oopperaan ei ole pääsymaksua.

– Kuka tahansa voi tulla katsomaan sen miettimättä lipunhintaa. Yleisö voi maksaa vapaaehtoinen summan oppilasstipendien hyväksi.

Johanna Jokiniemi päätyi musiikkiopistoon muutama vuosi sitten, kun hän tahtoi kehittää laulutekniikkaansa.

– Halusin oppia ottamaan äänestäni irti kaiken mahdollisen, 19-vuotias sopraano kertoo.

– Olen saanut lisää itsevarmuutta ja parantanut laulutekniikkaani. Äänialani on laajentunut paljon. Ennen minun oli vaikea päästä ylä-ääniin, mutta täällä olen venynyt äärirajoille.

Salolainen toivoo voivansa aloittaa ensi syksynä yliopisto-opiskelun Turussa, jotta voi jatkaa Salon Musiikkiopistossa.

– Olen haaveillut laulajan urasta ja pidän sen vähintään harrastuksena.

Kuorolaulua pitkään Gospel Salossa harrastanut 56-vuotias Ari-Pekka Luoma on kolmatta vuotta musiikkiopistossa.

– Pyrin opistoon, koska halusin testata, pärjäisinkö yksinlaulussa.

Kuoromeininkiin tykästynyt bassobaritoni nauraa, että yksilaulu ei ole vielä lähtenyt liitoon.

– Harkitsen edelleen, tuleeko minusta solistia, mies tunnustaa, mutta aikoo jatkaa taitojensa selvittämistä.

– Aikuisopiskelija saa olla musiikkiopistossa viisi vuotta, hän huomauttaa.

Salon Musiikkiopiston Taikahuilussa Jokiniemi laulaa Paminan roolin ja Luoma Sarastron. Luoma on aiemmin esittänyt yksinlaulun yksissä hautajaisissa, mutta Jokiniemellä on esiintymiskokemusta häiden ja hautajaisten lisäksi koulun ja musiikkiopiston konserteista. Kulttuuritalo Kivan lavalla hän lauloi vuosi sitten oopperalaulaja Waltteri Torikan kanssa duettona Andrew Lloyd Webberin Oopperan kummitukseen säveltämän kappaleen All I ask of you. Salossa konsertoinut baritoni halusi estradille paikallisen nuoren kyvyn, ja lukion musiikinopettaja Marko Heikura tarjosi tehtävän Jokiniemelle.

Salon Musiikkiopisto täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Korona keskeytti kevätlukukauden maaliskuussa pariksi kuukaudeksi ja siirsi kevääksi suunnitellut juhlallisuudet syksyyn. Juhlakonsertin lisäksi kalenteriin oli merkitty monia muitakin konsertteja, avoimien ovien päivää ja muun muassa hoivakoteihin, päiväkoteihin ja kouluihin aiottua Salon musiikkiopisto soi -kiertuetta. Ne toteutetaan myöhemmin.

Opiston syntyhistoria juontaa Salon kulttuurilautakunnan 19.2.1970 järjestämään keskustelutilaisuuteen seudulle kaivatun musiikkioppilaitoksen tarpeellisuudesta. Hanke alkoi edetä ripeästi, ja Salon Seudun Musiikkioppilaitoksen Kannatusyhdistyksen perustava kokous pidettiin 13.5.1970.

Opetustoiminta alkoi syyskuussa 1970, jolloin 67 hakijasta voitiin ottaa 40. Toisen lukuvuoden aikana oppilasmäärä tuplaantui. Syksyllä 1973 oppilaita oli jo 150. Enimmillään oppilaita on ollut 546. Nykyään heitä on 400.

Oppilaitos aloitti toimintansa Salon keskuskansakoululla, josta se siirtyi seuraavana vuonna entisen Piritan sairaalan tiloihin. Koulu muutti kirjaston viereiseen Kärjentaloon syksyllä 1979, ja sai haltuunsa myös Nohterintalon syksyllä 1989. Vuonna 2004 opisto sai käyttöönsä kirjastotalon 128-paikkaisen Hilkansalin, ja uudet opetustilat alakertaan.

Opisto alkoi saada lakisääteistä valtionosuutta syksyllä 1979. Silloin nimeksi vaihtui Salon musiikkikoulu ja omistajaksi Salon kaupunki. Koulu muuttui Salon Musiikkiopistoksi elokuussa 1995.

Musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta solistisissa instrumenteissa, musiikin teoriassa ja yhteismusiikissa.

Instrumenttivaihtoehtoja ovat huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritoni, tuuba, piano, kitara, harmonikka, laulu, lyömäsoittimet, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso ja sähköbasso.

Uudet oppilaat voivat ilmoittautua pääsykokeisiin 21. toukokuuta asti.