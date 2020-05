Amphan-hirmumyrsky uhkaa miljoonia ihmisiä Itä-Intiassa ja Bangladeshissa – koronatilanne vaikeuttanut evakuointeja

Itä-Intiaa ja Bangladeshia uhkaa hirmumyrsky, jota on kuvailtu Bengalinlahden voimakkaimmaksi vuosikymmeniin. Amphan-hirmumyrskystä on puhuttu jopa niin kutsuttuna supersyklonina. Sen reitillä on miljoonia ihmisiä.

Viranomaiset ovat pyrkineet tekemään alueella mittavia evakuointeja, mutta koronan vuoksi evakuointitoimet ovat olleet tavallista vaikeampia.

Amphanin tuulet puhalsivat merellä niin kovaa, että se luokiteltiin trooppisten hirmumyrskyjen toiseksi voimakkaimpaan nelosluokkaan. Sittemmin se on laantunut kolmosluokan hirmumyrskyksi.

Myrskyn uskotaan saapuvan maihin tänään iltapäivällä.

STT

Kuvat: