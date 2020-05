Autourheilu palasi koronatauolta, Nascar-kisan voittajasta tuntui oudolta kisata ilman faneja

Autourheilu teki paluun koronaviruksen aiheuttamalta tauolta sunnuntaina, kun Yhdysvaltain koppiautosarja Nascar järjesti ensimmäisen kilpailunsa sitten maaliskuun alun.

Kilpailu ajettiin Darlingtonissa Etelä-Carolinassa tyhjien katsomoiden edessä. Voiton vei Kevin Harvick, jolle voitto oli uran 50:s.

Harvick juhli voittoaan kasvomaskin kanssa ja sanoi, että kisaaminen ilman katsojia tuntui oudolta. Normaalisti ovaaliradoilla ajettavat Nascar-kisat keräävät suuria yleisöjä.

– Luulin, ettei se olisi kovin erilaista, mutta sitten voitimme ja oli kuolemanhiljaista. Me kaipaamme faneja, Harvick sanoi.

Kaikki suuret moottoriurheilusarjat ovat olleet tauolla koronaviruksen takia. Formula 1 -kausi on tarkoitus aloittaa heinäkuun alussa Itävallassa, ja Yhdysvaltain Indycar-sarjan aloitusta kaavaillaan kesäkuun alkuun. Ratamoottoripyöräilyn MM-sarja on tarkoitus aloittaa vasta elokuussa.

STT