Baijerilainen olutmerkki antoi mahtipontisen nimen viiden eurooppalaisen maan tiedusteluliitolle

Tanskan, Ruotsin, Saksan, Ranskan ja Hollannin tiedustelupalvelut tekivät 1970-luvulta saakka tiivistä yhteistyötä signaalitiedustelussa ja salattujen viestien purkamisessa. Maximator-nimellä tunnetusta liittoumasta kerrottiin ensi kertaa Journal of Intelligence and National Security -lehdessä ilmestyneessä Bart Jacobsinartikkelissa viime kuussa.

Toisin kuin tunnetumpi läntinen tiedustelun yhteenliittymä Five Eyes (USA, Kanada, Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti), eurooppalainen Maximator on pysynyt pimennossa vuosikymmenten ajan. Hollantilaisiin tiedustelulähteisiin perustuvan artikkelin jälkeenkin useita kysymyksiä jää yhä avoimiksi.

Jacobsin mukaan yhteistyö käynnistettiin Tanskan aloitteesta vuonna 1976, ensin Ruotsin ja Saksan kanssa. Pian mukaan kutsuttiin myös Hollanti. Kaikilla mailla oli jo entuudestaan kahdenvälistä tiedusteluyhteistyötä, mutta ajatuksena oli tehostaa toimintaa ja jakaa kustannuksia laajemmalle erityisesti satelliittien merkityksen kasvaessa viestinnässä.

Kaikkia halukkaita ei kelpuutettu

Entinen sotilastiedustelun ammattilainen ja nykyinen Jyväskylän yliopiston opettaja, filosofian tohtori Martti J. Kari arvelee maiden kahdenvälisen yhteistyön alkaneen jo reilusti aiemmin. Hänen mukaansa kestää pitkään ennen kuin luottamus rakentuu ja hiljalleen selviää, mitä hyötyä yhteistyöstä olisi saatavissa omia kansallisia etuja vaarantamatta.

– Saksa on tässä varmaan ollut avainpeluri, koska uskoisin, että siellä on ollut tekninen osaaminen pisimmällä, Kari arvioi.

Liittouman komealta kalskahtava nimi syntyi Jacobsin mukaan vuonna 1979 palaverissa Münchenissä lähellä Saksan tiedustelupalvelun BND:n päämajaa. Tiedustelueksperttien pöydällä oli tummaa baijerilaista Doppelbock-olutta. Etiketissä luki Maximator.

Ranska liittyi Maximatorin viidenneksi jäseneksi 1980-luvun puolivälissä. Siitä eteenpäin kokoonpano pysyi ennallaan, vaikka muitakin halukkaita olisi ilmeisesti ollut tulossa mukaan. Ehdokkuudet torjuttiin muun muassa sillä perusteella, että kykyjä tai asiantuntemusta signaalitiedusteluun tai salausten purkamiseen puuttui.

”Ruotsilla ollut vahvaa osaamista”

Ruotsin mukanaolo sopii Karin mukaan hyvin jo aiemmin raportoituun kuvaan länsinaapurin salaisesta, jopa liittolaisuutta lähennelleestä suhteesta Yhdysvaltoihin kylmän sodan aikana.

– Se kertoo myös siitä, että Ruotsilla on aina ollut vahva signaalitiedustelun osaaminen ja USA-suhteen ansiosta Ruotsi on ollut riittävän luotettava, Kari sanoo.

Hänen mukaansa Ruotsia ja Tanskaa yhdisti myös selkeästi huoli ja tarve seurata tapahtumia Puolassa ja Baltian neuvostotasavalloissa.

Maximatorin kokoonpano tuli julki vain muutamia kuukausia toisen merkittävän tiedustelupaljastuksen, Suomessakin helmikuussa uutisoidun Thesaurus/Rubiconin jälkeen. Siinä pääosassa oli sveitsiläinen salauslaitteita valmistava Crypto AG -yritys, jonka omistivat 1970-luvulta alkaen salaa yhdessä Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA ja Saksan BND.

Crypto AG toimitti salauslaitteita sadoille valtioille eri puolilla ei-kommunistista maailmaa, Suomen Kuvalehden mukaan myös Suomeen. Niihin oli kuitenkin tietoisesti sisällytetty heikkouksia, joiden kautta tiedustelupalvelut kykenivät avaamaan laitteiden avulla salattuja viestejä.

Ruotsalaisyrittäjän tärkeä rooli

Jacobsin mukaan salausalgoritmeissa olevat heikkoudet tulivat saksalaisten kautta myös muiden Maximatorin jäsenten tietoon. Tämän tiedon avulla ne kykenivät 1970-luvulta alkaen avaamaan siepattuja ja salattuja viestejä sadoista eri maista, jotka olivat hankkineet tietoisesti peukaloituja salauslaitteita.

Tietojen sieppaamisesta ja signaalianalyysistä keskusteltiin kaikkien Maximatorin viiden maan kesken, mutta algoritmien hyödyntäminen kryptatun viestin avaamisessa jäi jokaisen osallistujan omalle vastuulle. Ruotsin osalta toimijana oli Försvarets radioanstalt FRA.

Toinen selitys Ruotsin mukanaololle Maximator-yhteistyössä voikin liittyä juuri salauslaiteyhteistyöhön. Crypto AG:n perusti Ruotsista Yhdysvaltain kautta Sveitsiin muuttanut ruotsalaisyrittäjä Boris Hagelin, joka oli tehnyt yhteistyötä Yhdysvaltain tiedustelun kanssa jo toisen maailmasodan päivistä alkaen.

Falklandin sota ja kansanedustajan lipsahdus

Kiinnostava yksityiskohta on Crypto AG:n, Maximator-yhteistyön ja Hollannin rooli Britannian ja Argentiinan käymässä Falklandin sodassa 1982. Myös Argentiina oli ostanut salauslaitteita ”sveitsiläisiltä”, minkä johdosta Hollannin tiedustelu kykeni lukemaan argentiinalaisten salaisia viestejä – Britannia ei.

Argentiinan hyökättyä Falklandin saarille Britannian signaalitiedustelu GCHQ pyysi kiireellisesti apua Euroopasta. Jacobsin haastatteleman lähteen mukaan Hollanti lähetti tuolloin tiedusteluasiantuntijan selittämään briteille, miten argentiinalaisten ostamat salauslaitteet toimivat – ratkaisun keksiminen salauksen avaamiseen jäi GCHQ:lle.

Brittien kyky lukea Argentiinan salaista viestiliikennettä on ollut jo pitkään tiedossa, ja sillä arvioidaan olleen merkittävä vaikutus sodan lopputulokseen.

Asia paljastui myös argentiinalaisille vielä sodan kuluessa. Monet pitävät syynä kansanedustaja Ted Rowlandsin varomatonta puhetta Britannian parlamentissa huhtikuussa 1982. Hän tuli maininneeksi Britannian lukevan Argentiinan diplomaattiviestejä. Argentiinan lähetystöt käyttivät samoja Crypto AG:n salauslaitteita kuin maan asevoimat.

Entä vieläkö Maximator-yhteistyö toimii nykyisin? Paljon mahdollista, sanoo Martti J. Kari, sillä yhteistyölle olisi kysyntää muun muassa terrorismin torjunnassa. Mukana olevien maiden kokoonpano on todennäköisesti saattanut muuttua, ja joka tapauksessa tiedustelutoiminta on siirtynyt nykyisin suurelta osin tietoverkkoihin.

Lähde: Bart Jacobs; Maximator: European signals intelligence cooperation, from a Dutch perspective. Intelligence and National Security. Lähteenä myös ZDF.

