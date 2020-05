Bangladeshin rohingyapakolaisten keskuudesta löytynyt ensimmäinen koronatartunta – leireillä asuu miljoona ihmistä

Koronavirus vaikuttaa levinneen Bangladeshissa pakolaisleireille, joissa asuu lähes miljoona rohingya-muslimia. Paikallisten viranomaisten mukaan leirillä asuvalla miehellä todettiin torstaina koronavirustartunta. Lisäksi tartunta on todettu yhdellä leirin lähellä asuvalla miehellä.

Asiantuntijat ovat pidempään varoitelleet, että koronavirusepidemia saattaa puhjeta maan kaakkoisosassa Cox’s Bazarin alueen leireillä. Ihmiset asuvat leireillä teltoissa ja bambumajoissa. Hygienia on hyvin puutteellista.

Tartunnan saaneiden kontakteja kartoitetaan nyt ripeästi karanteenitoimien aloittamiseksi, Maailman terveysjärjestö WHO:n tiedottaja Catalin Bercaru sanoi uutistoimisto AFP:lle. Paikallisviranomaisten mukaan testausta ja viruksen leviämistä ehkäiseviä toimia on tarkoitus lisätä.

Pahimmillaan leireillä voi viruksen takia kuolla tuhansia ihmisiä, arvioi Pelastakaa Lapset -järjestön terveystyötä Bangladeshissa johtava Shamim Jahan lausunnossa. Jahan kutsui Cox’s Bazaria maailmaan laajimmaksi pakolaisalueeksi. Leireillä ei hänen mukaansa ole mahdollisuuksia esimerkiksi tehohoitoon.

Vuonna 2017 satoja tuhansia rohingyoita pakeni Myanmarissa kohtaamaansa väkivaltaa naapurimaahan Bangladeshiin. Myanmariin on kohdistunut syytöksiä uskonnollisen vähemmistön kansanmurhasta.

Internetin puute antaa tilaa huhuille

Cox’s Bazariin asetettiin tiukat liikkumiskiellot ja sulkutoimet huhtikuun alussa sen jälkeen kun alueella oli todettu useampia virustartuntoja. Pakolaisleirien asukkaat mukaan lukien alueella on noin 3,4 miljoonaa ihmistä.

Liikkumiskiellot ovat koskeneet myös pakolaisleirien liikennettä. Avustusjärjestöt ovat joutuneet niiden seurauksena ajamaan alas ison osan toiminnoistaan leireillä.

Lisäksi leirin asukkailta puuttuu pääsy internetiin. Avustusjärjestöjen mukaan syyskuussa asetettu rajoitus on lisännyt väärien tietojen leviämistä.

Pakolaisjärjestö Refugees Internationalin edustaja Daniel Sullivan piti ensimmäistä leirillä todettua koronavirustartuntaa ”painajaismaisen ennusteen toteutumisena”.

– Leireillä liikkuu huhupuheita, joiden mukaan tartunta olisi aina tappava tai että uskovaiset olisivat virukselta turvassa. Avoin tiedonsaanti on oleellisen tärkeää, kun kerrotaan hygienian merkityksestä tai jäljitetään viruksen leviämistä, Sullivan sanoi.

Tartuntamäärät nousseet viime päivinä

Noin 164 miljoonan asukkaan Bangladeshissa on aiemmin todettu noin 19 000 koronavirustartuntaa. Lähes 300 ihmisen kerrotaan kuolleen viruksen seurauksena.

Koko maan sulkutoimet aloitettiin maaliskuun lopulla. Niistä huolimatta tartuntamäärät ovat nousseet viime päivinä nopeasti.

Sekä päivittäisten kuolemien että tartuntojen määrät nousivat keskiviikkona ylimmilleen tähän asti. Kuolemia raportoitiin tuolloin 19 ja tartuntoja noin 1 160, kertoo tilastosivusto Worldometer.

Väkilukuun suhteutettuna Bangladeshissa miljoonaa asukasta kohden virustartunnan on saanut 115 ihmistä ja kuollut kaksi. Suomessa vastaavat suhdeluvut olivat perjantaiaamuna 1 109 tartunnan saanutta ja 52 kuollutta miljoonaa asukasta kohden.

STT

