BBC: Ranskalaislääkärin mukaan maan ensimmäinen koronatartunta olisi ilmennyt jo joulukuussa

Ranskalaisella miehellä todettiin koronatartunta jo joulukuussa, väittää potilasta hoitanut lääkäri Yves Cohen.

Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Ensihoidon yksikön päällikkönä työskentelevä Cohen kertoo käyneensä hiljattain läpi useita potilastietoja niiltä potilailta, jotka kärsivät flunssaoireista joulu- ja tammikuussa. Samalla hän testasi 14 potilaalta ottamansa näytteet koronaviruksen varalta.

Testi antoi positiivisen tuloksen erään 50-vuotiaan ranskalaismiehen osalta. Joulukuussa hänen sairautensa diagnosoitiin keuhkokuumeena.

Cohenin mukaan testi toistettiin vielä kahdesti, jotta voitiin varmistaa, ettei kyseessä ole virheellinen tulos.

Cohen onkin nyt pohtinut, voisiko kyseinen potilas olla niin sanottu potilas nolla, josta Ranskan koronatartunnat alkoivat levitä. Hänen mukaansa asiaa on kuitenkin liian aikaista vahvistaa.

Ei tiedetä, mistä potilas sai viruksen

Nyt jo täysin toipunut mies sanoo, ettei hänellä ole aavistustakaan, mistä hän on voinut viruksen saada. Mies ei ollut matkustellut alueilla, jossa tautia oli havaittu. Hänen vaimonsa oli kuitenkin työskennellyt lähellä paikkaa, jossa työskenteli myös kiinalaistaustaisia ihmisiä. Nyt onkin pohdittu, olivatko he mahdollisesti matkustelleet Wuhanissa.

Aiemmin Ranskassa on kerrottu, että maan ensimmäinen koronatartunta olisi löytynyt 24.tammikuuta.

Muut lääkärit tai terveysviranomaiset eivät ole vahvistaneet Cohenin tietoa. Ranskalaisen radiokanavan RFI:n mukaan Cohen on ilmoittanut havainnostaan nyt Ranskan terveysviranomaisille.

