Bensiini huippuedullista – hinta edellisen kerran nykyisellä tasolla finanssikriisin syövereissä keväällä 2009

Bensiinin keskihinta on laskenut Suomessa alimmilleen sitten kevään 2009, jolloin maailma paini finanssikriisin syövereissä.

Polttaine.net- ja Tankille.fi -sivustojen mukaan 95E10-laadun keskihinta liikkuu nyt 1,24-1,25 eurossa. Halvimmillaan bensaa myydään jopa 1,15 eurolla litralta muun muassa Porvoon ja Tampereen seudulla. Keskihinta oli 1,15 euron tasolla viimeksi talvella 2004.

Bensan hinta lähti syöksyyn tammikuussa, jolloin bensalitrasta sai maksaa keskimäärin 1,55 euroa litralta.

Öljytuotteiden tukkukauppaa harjoittavan North European Oil Traden (NEOT) toimitusjohtajan Petri Appelin mukaan koronakriisin aiheuttamat rajoitteet henkilöautoliikenteessä ovat alhaisen hinnan taustalla.

NEOT myy öljytuotteensa ABC-, St1– ja Shell -ketjuille.

– Bensiinin hinta on käynyt jopa alle raakaöljyn hinnan, Appel kertoo.

Hänen mukaansa raakaöljyn hinnan lasku kohdistuu voimakkaimmin nimenomaan bensaan. Dieselissä hintojen lasku ei ole niin voimakasta kuin bensassa, sillä tavaraliikenne on pysynyt kriisin aikana käynnissä henkilöliikennettä paremmin. Suhteellisesti kaikkein suurinta kysynnän supistuminen on lentopolttoaineissa.

– Absoluuttisissa määrissä mitattuna bensiinin hinta on kuitenkin laskenut eniten, Appel sanoo.

Hänen mukaansa dieselinkin hinta on tullut viime viikkoina alaspäin suhteessa bensiinin ja raakaöljyn hintoihin. Suomessa dieselin pumppuhinta on vajonnut tällä viikolla noin 1,14 euroon litralta.

Yhdysvaltain sulkeutuminen näkyi heti hinnassa

Koronakriisin suurin vaikutus hintoihin tulee Appelin mukaan Yhdysvalloista, joka on maailman suurin bensamarkkina. Hän kertoo, että New Yorkin sulkeutuminen koronapandemian vuoksi näkyi välittömästi bensan maailmanmarkkinahinnassa.

Raakaöljyn hinta kävi alhaisimmillaan huhtikuun lopulla. Yhdysvaltain viitelaadun West Texas Intermediaten (WTI) toukokuun toimitusten barrelihinta putosi hetkeksi jopa noin 40 dollaria miinukselle, ja kesäkuun toimitusten hinta laahasi sen jälkeen alle 12 dollarissa barrelilta. Nyt hinta on toipunut runsaaseen 25 dollariin.

Euroopassa tärkeimmän laadun, Pohjanmeren Brentin hinta kävi runsaat kaksi viikkoa sitten alle 20 dollarissa ja liikkuu nyt noin 30 dollarissa barrelilta.

Raakaöljyn hinnan kääntyminen nousuun tulee näkymään jollakin aikavälillä bensan hintaan.

– Vaikea sanoa tarkkoja aikoja, onko se viikkoja vai kuukausia, Appel pohtii.

Suomessa kuluttajahinnasta leijonanosa on veroja

Appelin mukaan bensan kuluttajahintaan vaikuttaa moni muukin tekijä kuin pelkkä raakaöljyn hintakehitys. Bensan maailmanmarkkinahinta on huomattavasti alhaisempi kuin bensan hinta asiakkaille. Suomessa bensan pumppuhinnasta leijonanosa on veroja.

Yhdysvalloissa ollaan menossa siihen suuntaan, että koronakriisistä johtuvia rajoitteita avataan. Jos niin käy, se nostaa bensiinin kysyntää ja hintaa.

– Bensan hinta on taas yli raakaöljyn hinnan, Appel kertoo.

Toisaalta eräissä markkinakommenteissa varoitetaan, että rajoitusten höllentämisestä Yhdysvalloissa saattaa seurata toinen aalto koronakriisissä. Jos niin käy, bensan hinta saattaa vielä pudota oleellisesti nykyisestä.

Saudi-Arabian leikkaus vain sadasosa tuotannosta

Raakaöljyn hinnan putoamiseen on vaikuttanut koronakriisin aiheuttaman kysynnän lisäksi Saudi-Arabian ja Venäjän aloittama hintasota. Hintasodan tiimellyksessä raakaöljyn tuotantoa ei ole kyetty leikkaamaan kysyntää vastaavaksi.

Saudi-Arabia ilmoitti kuitenkin alkuviikolla leikkaavansa tuotantoaan miljoonalla barrelilla päivässä.

– Jos päivittäinen raakaöljyn kulutus on normaalitasolla 100 miljoonaa barrelia globaalisti, niin siihen suhteutettuna yksi miljoona barrelia päivässä on vain yksi prosentti. Se ei ole suuri osa normaaliajan kulutuksesta, Appel muistuttaa.

Hänen mukaansa öljyntuottajat ovat pakotettuja leikkaamaan tuotantoaan silloin, kun varastot alkavat täyttyä.

Appel kertoo myös, että on tuottajia, jotka eivät pysty kattamaan kustannuksia tämän hetken raakaöljyn hinnalla. Kaikkein suurimmat tuotantokustannukset löytyvät Pohjois-Amerikan liuskeöljykentiltä, jossa tuotantoa on rajoitettava jo kustannussyistä.

