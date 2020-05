Biden haastaa Trumpin

Yhdysvaltain presidentinvaalien asetelma on katettu. Demokraattien ehdokkuuden on käytännössä varmistanut Joe Biden, joka haastaa republikaanien ehdokkaan ja istuvan presidentin Donald Trumpin.

Ehdokkaat on tiedossa, mutta itse vaalituloksen ennakoiminen on vielä harmaan usvan peitossa. Suurin kysymys on, minkälaiset jäljet laajasti levinnyt koronapandemia jättää Yhdysvaltoihin.

Demokraattien ehdokaskilpailu ratkesi, kun toinen kärkiehdokas, senaattori Bernie Sanders luopui kisasta. Tämä varmisti, että ehdokasasettelun johdossa oleva Joe Biden taputetaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Biden toimi Barack Obaman varapresidenttinä.

Biden on jo käynnistänyt kakkoshenkilön eli varapresidenttiehdokkaan haun. Yleensä valinta tehdään kulissien takana, mutta nyt sopivaa henkilöä haetaan asiantuntijaryhmän avulla. Sen verran ohjeita Biden on antanut, että hän haluaa työparikseen naisen.

Vielä alkuvuonna näytti vahvasti siltä, että istuva presidentti Donald Trump uusii helposti paikkansa. Yhdysvaltain talous kasvoi vakaasti, ja demokraateilla oli vaikeuksia löytää valovoimaista haastajaa.

Tilanne muuttui nopeasti, kun koronapandemia rantautui Yhdysvaltoihin. Presidentti Trumpin koronakommentit ovat heitelleet laidasta laitaan, ja lääketieteen asiantuntijat yrittävät kaikin keinoin korjailla Trumpin tokaisuja virustaudista ja sen hoitokeinoista. Presidentin hämmentävät lausunnot ovat herättäneet maailmanlaajuista huomiota.

Syksyn vaaleihin on vielä aikaa, mutta koronaepidemialla voi olla merkittäviä vaikutuksia vaalitulokseen. Tulevat kuukaudet näyttävät, minkälaisia vaurioita korona Yhdysvaltoihin jättää.

Yleensä johtajien suosio kasvaa kriisitilanteissa. Se tietysti edellyttää, että kriisin hoitamisessa onnistutaan edes kohtuullisesti. Yhdysvalloissa näin ei välttämättä nyt tapahdu.

Terveyden lisäksi epidemia iskee voimakkaasti talouteen. Jos Yhdysvaltain talous sakkaa, luotto presidenttiin vähintäänkin horjuu.