Bizarre on valmiina avaamaan uusin kujein – korona-aika on antanut haasteita mutta myös aikaa uudistua

Ravintolat voivat avata ovensa 1. kesäkuuta alkaen, ja salolaisessa Bar & Restaurant Bizarressa valmistaudutaan siihen jo toiveikkaina.

– Ajatuksena on, että koko talo avataan silloin: ravintola, baari, terassi, myymälä ja Salon Taidelainaamo, sanoo Bizarren yrittäjä Sanna Jousi.

Hallituksen tuoreen esityksen mukaan ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet lupiin kirjatusta asiakasmäärästään. Riittävästä etäisyydestä on huolehdittava, mutta tarkkoja metrimääriä ei anneta. Bizarressa näitä määräyksiä ei pidetä ongelmana.

– Oli odotettavissa, että asiakaspaikkoja rajoitetaan. Meille se ei ole ongelma, koska voimme ottaa tarvittaessa ravintolakäyttöön myös yläkerran loungetilan, ja baarin puolelle on jo ennenkin saanut mennä syömään. Etäisyyttä saadaan järjestettyä, Jousi toteaa.

Ravintoloiden aukioloaikoja rajoitetaan siten, että ne saavat olla avoinna enintään kello 23:een ja tarjoilla alkoholia enintään kello 22:een. Anniskelu on siis lopetettava jo tuntia ennen sulkemista, kun normaalisti se on tehtävä puoli tuntia ennen.

– Tämä on haastavaa, koska henkilöstö täytyy kuitenkin pitää töissä loppuun saakka. Mutta aiomme silti pitää baarimme auki niin kauan kuin sallitaan eli klo 23:een, Jousi sanoo.

– Haasteellisia nämä säännöt ovat siinä mielessä, että niitä on noudatettava lokakuuhun asti, mikäli ei uusia muutoksia tule, hän huomauttaa.

Bizarre sulki ovensa poikkeustilanteen takia 3. huhtikuuta ja aloitti heti ruuan take away -myynnin sekä kotiinkuljetuksen.

– Vappu- ja äitienpäiväkasseja meni hyvin, mutta lisäksi meiltä on haettu kotiin ihan arkiruokaa. Olemme korona-aikana valmistaneet perinteistä ravintolaruokaa edullisempia ruokia ja mainostaneet sitä somessa. Ihmiset ovat tykänneet, että ovat saaneet vähän vaihtelua itse tekemäänsä ruokaan, Jousi kertoo.

Kun koronarajoitukset astuivat voimaan, kaikki juhla- ja kokousvaraukset peruutettiin. Samoin loppui Bizarren pyörittämän Salon Teatterin kahvion toiminta. Takaiskut saivat kuitenkin aikaan myös jotain hyvää.

– Meillä oli pakastimet täynnä valmiiksi tehtyjä tuotteita, joille ei yhtäkkiä ollutkaan enää tarvetta. Silloin aloitimme yhteistyön Anna Tukesi ry:n kanssa, jonka kautta olemme lahjoittaneet ruokaa vähävaraisille perheille. Valmiin ruuan lisäksi olemme antaneet myös lahjakortteja. Tätä toimintaa haluamme tehdä jatkossakin, Jousi sanoo.

Myös yritys itse on hakenut tukea valtiolta. Talo työllistää normaalisti noin 15 henkeä, mutta nyt toimintaa on ollut pakko supistaa.

– Henkilökuntaa on jouduttu lomauttamaan alusta asti ja joudutaan varmaan lomauttamaan jatkossakin. Vaikeuksista on kuitenkin pyritty pääsemään yhdessä yli, ettei kukaan jäisi ahdinkoon. Kyllä me katsomme tulevaisuuteen, ja haluamme olla jatkossakin mukana Salon ravintola- ja kulttuuritarjonnassa, Jousi sanoo.

Bizarren tiloissa toimiva Salon Taidelainaamo on pidetty auki siten, että sinne on päästetty yksi asiakas kerrallaan.

– Asiakkaita on käynyt muutaman kerran, ja taidetta on myytykin, mikä on positiivista, Jousi toteaa.

Kun Bizarre aukeaa, siellä puhaltavat uudet tuulet. Ravintolan aukioloaikoja laajennetaan, eli jatkossa ruokaa saa joka päivä, ja tarjontaa laajennetaan myös lounaisiin. Lisäksi ruokalistaa uudistetaan ja lapset saavat entistä laajemman listan.

– Ruuassamme on etnisyyttä, mutta helposti lähestyttävällä tavalla. Pyrimme tekemään mahdollisimman paljon itse. Lisäksi asiakas pääsee halutessaan itse valitsemaan ruokaan mausteita ja vivahteita. Uutta on myös se, että drinkki voidaan tulla tekemään asiakkaan viereen, kertoo Bizarren uusi keittiömestari Alexander Ruzza.

Korona-aika on tarjonnut Bizarressa hyvää aikaa uusia sisustusta ja kehittää tarjontaa, kuten muun muassa noutoruokaa.

– On mielenkiintoista nähdä, jatkuuko noutoruuan suosio ja onko kotona syöminen uusi trendi. Me olemme luoneet esimerkiksi uudenlaisen tortillaletun, jonka voi itse täyttää kotona, Ruzza mainitsee.

Bizarressa aukeaa kesäkuun alussa myös kaksi koko kesän auki olevaa näyttelyä. Kabinetissa pystytetään heti maanantaina Bizarren yhdessä Taidelainaamon taiteilijoiden kanssa toteuttama Satasella taidetta -näyttely, josta on mahdollisuus ostaa huokean hintaista taidetta. Taidelainaamoon pystytetään loppuviikosta taiteilijoiden korona-ajan tuntoja kuvaava näyttely.

Jo nyt Bizarre on avannut baarin tiloissa pop up -kesäpuodin, jossa myydään aiempien sesonkien kesätuotteita pois uusien tieltä.

– Haluamme avata kaupankin freesinä, uusin tuottein. Yrittäjänäkin tässä kaipaa jotain uutta ja haluaa ajatella, että tästä tämä taas lähtee, Sanna Jousi hymyilee.