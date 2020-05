Boris Johnsonin pojan nimi kunnioittaa pääministeriä hoitaneita koronalääkäreitä

Britannian pääministerin Boris Johnsonin keskiviikkona syntynyt poika on nimetty Johnsonin ja tämän avovaimon Carrie Symondsin isoisien sekä Johnsonin hengen sairaalassa pelastaneiden lääkärien mukaan, kertoi Symonds Instagram-palvelussa.

Pojan nimeksi tuli Wilfred Lawrie Nicholas Johnson.

– Wilfred Boriksen isoisän mukaan, Lawrie minun isoisäni mukaan ja Nicholas tohtorien Nick Price ja Nick Hart mukaan. He pelastivat Boriksen hengen viime kuussa, Symonds kirjoitti.

Johnson sairastui koronaviruksen seurauksena niin pahasti, että joutui useiksi päiviksi tehohoitoon.

Lapsi on pariskunnan ensimmäinen, mutta Johnsonin kuudes. Hän erosi toisesta vaimostaan Marina Wheeleristä vuonna 2018.

Johnson on Britannian historian ensimmäinen avoliitossa elävä pääministeri. Hän ja Symonds menivät tosin taannoin kihloihin.

STT

