Britannia ottamassa käyttöön kahden viikon karanteenin ulkomailta saapuville

Britannia ottaa kesäkuussa käyttöön säännöksen, jossa ulkomailta saapuvalla matkustajalla on edessään 14 päivän karanteeni. Säännös koskee myös ulkomailta palaavia Britannian kansalaisia.

Hallituksesta vahvistettiin brittimedialle, että maan hallitus kertoo lisää karanteenin yksityiskohdista perjantain aikana.

Britanniaan lentokoneella, junalla tai laivalla saapuvien matkustajien on ilmoitettava rajatarkastuksen yhteydessä osoite, jossa kahden viikon karanteeni suoritetaan. Terveysviranomaisilla on lupa tehdä maahan saapuneille matkustajille pistotarkastuksia, joilla varmistetaan karanteenin pitävyys.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n tietojen mukaan karanteenin rikkomisesta voidaan rangaista jopa 1 000 punnan eli reilun 1 000 euron sakolla.

Ennakkotietojen mukaan säännös ei koske tiekuljetuksia tekevien yritysten työntekijöitä, lääkintäviranomaisia eikä Irlannista saapuvia matkustajia. Britannian hallitus on aikaisemmin kertonut, että säännös koskee naapurimaasta Ranskasta saapuvia matkustajia normaalisti.

Ilmailualan yritykset Britanniassa ovat moittineet suunniteltua karanteenisäännöstä ”idioottimaiseksi” ja povanneet sen kuihduttavan Britanniaan saapuvan ulkomaanliikenteen kokonaan.

STT

Kuvat: