Britannia ottamassa käyttöön koronahälytysjärjestelmän, Johnsonin puhetta odotellaan

Britannian pääministerin Boris Johnsonin odotetaan tänään kertovan maassa käyttöön otettavasta koronahälytysjärjestelmästä. Johnson kertoo tänä iltana televisiopuheessaan laajemmin myös Britannian tulevasta strategiasta ja liikkumisrajoitusten kohtalosta.

Hälytysjärjestelmän uskotaan jakautuvan viiteen tasoon, joilla koronatilannetta tarkasteltaisiin valtakunnallisesti. Aluksi järjestelmä olisi käytössä ainoastaan Englannissa, mutta se on määrä ottaa käyttöön myös muualla.

Tasoille määriteltäisiin tarvittavat rajoitustoimet, joita poistetaan hälytystason laskiessa.

– Tällä hetkellä uskomme, että olemme viiden asteikolla neljän kohdalla. Tavoitteemme on laskea taso kolmeen niin nopeasti kuin mahdollista, asuntoasioista vastaava ministeri Robert Jenrick kommentoi Sky Newsille.

– Jokaisen virstanpylvään kohdalla voimme avata talouttamme ja elämäämme enemmän, hän jatkoi.

Järjestelmästä vastaisi äskettäin maahan perustettu kansallinen bioturvallisuuskeskus.

Britanniassa on Yhdysvaltain jälkeen eniten koronakuolemia maailmassa. Tautiin on kuollut yli 31 500 ihmistä eli 465 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Rajoitukset helpottanevat

Pääministeri Johnsonin on odotettu helpottavan maan liikkumisrajoituksia. Useat mediat ovat uutisoineet, että Britannia siirtyisi ”pysykää kotona” -iskulauseen sijaan käyttämään ”pysykää valppaina” -slogania.

Hallitus on kuitenkin ennalta varoittanut, ettei rajoituksiin ole syytä odottaa huomattavia huojennuksia.

Eilen useat mediat uutisoivat, että rajoituslöysennysten vastapainoksi Britannia aikoo asettaa ulkomailta saapuvat matkustajat kahdeksi viikoksi karanteeniin kesäkuun alusta alkaen.

STT

