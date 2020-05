Carlos Sainz riemuitsee Ferrari-pestistään: ”Tämä on unelma”

Espanjalaisajaja Carlos Sainz, 25, on riemuissaan saatuaan yhden F1-sarjan halutuimmista tallipaikoista. Sainz korvaa nelinkertaisen maailmanmestarin Sebastian Vettelin ensi kaudella Ferrarilla.

– Tänä on unelma. Voitte varmasti kuvitella, miten iloinen olen ja miten erityinen päivä tämä on minulle, Sainz sanoi sosiaalisessa mediassa julkaisemallaan videolla.

McLarenilla oleva Sainz vakuuttaa haluavansa ajaa vahvan kauden, vaikka tallisiirto on jo tiedossa ensi kaudelle.

– Tiedätte, miten mieltynyt olen McLareniin ja tiimiimme. Ja miten paljon haluan parhaan mahdollisen tuloksen heidän kanssaan. Painamme eteenpäin, ja vasta sitten on aika puhua punaisista autoista (Ferrareista), Sainz sanoi.

McLaren kertoi torstaina australialaisen Daniel Ricciardon ottavan Sainzin paikan ensi kaudella.

F1-kauden piti käynnistyä maaliskuussa, mutta avauskisaa ei ole vieläkään nähty koronavirustilanteen takia.

STT

