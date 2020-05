Eduskunnassa työskentelevällä on havaittu koronavirustartunta – mahdollisesti altistuneiden joukossa ei ole kansanedustajia

Eduskunnassa työskentelevällä ihmisellä on havaittu koronavirustartunta, eduskunnan tiedotuksesta kerrotaan. Kyseisen ihmisen kanssa työtä tehneet ovat poistuneet eduskunnasta siksi aikaa, että mahdolliset jatkotartunnat voidaan sulkea pois.

– Kysymys ei ole isosta joukosta ihmisiä, jotka olisivat edes teoriassa voineet olla hänen (sairastuneen) seurassaan tai yhteydessä häneen siten, että virus olisi voinut levitä. Heissä ei ole kansanedustajia, sen voin sanoa, kertoo hallintojohtaja Pertti Rauhio.

Tarkkaa mahdollisesti altistuneiden määrää Rauhio ei halua sanoa siksi, ettei heidän tai sairastuneen henkilöllisyyttä voisi päätellä.

Rauhion mukaan tartunnan saanut huomasi oireet viikon alussa, ja tartunnan löytäneen testin tulos tuli tänään. Sairastunut ei ole ollut oireisena töissä.

– Tässä on sellainen onni, että on ollut viikonloppu alla, eli se todennäköisyys, että hän olisi tullut tartuttavana tänne taloon, on aika pieni. Mutta kaikki varotoimenpiteet tehdään silti kaavan mukaan, vaikka riskit olisivat pienet.

Jäljitystä ja tarkkailua

Tartuntaketjun jäljittäminen on aloitettu. Jäljittämisessä sairastunut Rauhion mukaan istahtaa alas ja käy terveysviranomaisten neuvojen mukaan läpi sen, keitä on tavannut ja missä käynyt sinä aikana, kun riski tartunnan leviämiselle on nykytiedon valossa ollut. Sen perusteella arvioidaan, keihin otetaan yhteyttä ja ketkä testataan tartunnan varalta.

Eduskunnan työterveyshuolto ja julkinen terveydenhuolto seuraavat tartunnan saaneen vointia. Hän potee tällä hetkellä tautia kotonaan.

– Ei ole siitä kysymys, että vointi olisi erittäin huono. Senhän me tiedämme, että tämä on kuitenkin kamala tauti, ja seuraamme, ettei tilanne pahene, Rauhio kertoo.

STT

Kuvat: