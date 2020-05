Ekonomistit: Koronarajoitusten varovainen purku ei riitä potkaisemaan taloutta liikkeelle

Hallituksen eilen ilmoittama koronarajoitteiden varovainen purku ei vielä riitä saattamaan Suomen taloutta täyteen vauhtiin, arvioi Palkansaajien tutkimuslaitoksen PT:n johtaja Elina Pylkkänen. Taustalla vaikuttavat psykologiset tekijät.

– Rajoitukset ovat siirtyneet ihmisten takaraivoon sillä tavalla, että vältellään läheisiä ihmiskontakteja, Pylkkänen sanoo.

Läheisiä ihmiskontakteja syntyy muun muassa, kun kuluttajat ostavat palveluja. Koivun mukaan toimet jäävät sen vuoksi puolitiehen, eikä markkinoille saada aikaiseksi täyttä tohinaa.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo, etteivät hallituksen päätökset riitä palauttamaan taloutta normaaliin tilanteeseen. Hänen mukaansa kyse on tasapainottelusta epidemian ja talouden avaamisen kanssa.

– Olisin itse tehnyt joitakin asioita nopeammin, mutta ymmärrän, että pitää olla varovainen ja harkitseva, Urrila pohtii.

Hän haluaa, että olisi pitänyt saada nopeammin selvyyttä esimerkiksi ravintoloiden avaamiseen. Ravintoloiden avaaminen siirtyy kesäkuun alkuun, mutta senkin jälkeen on epäselvyyttä, millä ehdoin ravintolat voivat toimia.

– Selkeys on yrityksille hyvin tärkeää, kun ne suunnittelevat toimintaansa eteenpäin, Urrila muistuttaa.

Patoutunut kysyntä on jo alkanut purkautua

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi, ettei toipuminen tapahdu sormia napsauttamalla, kun rajoitukset poistuvat.

– Ihmisten täytyy kokea olonsa turvalliseksi liikkua ja kuluttaa, Koivu tähdentää.

Lomautettujen ja työttömien tulokehityksellä on hänen mukaansa myös iso rooli talouden toipumisessa.

Nordea näkee jo tiettyjä merkkejä kulutuksen kasvusta. Koivu kertoo, että korttimaksaminen oli lisääntynyt selvästi jo huhtikuun puolivälissä muun muassa parturi-kampaamoissa. Maalis-huhtikuussa on syntynyt patoutunutta kysyntää, joka on alkanut purkautua.

– Kukaan ei ole käynyt leikkauttamassa hiuksiansa eikä tekemässä normaaleja kevätostoksia. On ollut pakko lähteä liikkeelle viime viikkoina, Koivu sanoo.

STT