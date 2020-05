Eläinten anestesia kiehtoo– Ulriika Joutseno kouluttautui anestesiaan erikoistuneeksi klinikkaeläinhoitajaksi

Salolaisella klinikkaeläinhoitaja Ulriika Joutsenolla on meneillään tavallinen työpäivä leikkaussalissa. Hän on mukana koiran sterilisaatiossa ja työhön kuuluu muun muassa tarkkailla leikkauksen ajan potilasta sekä monitoreita, joilla seurataan esimerkiksi koiran anestesiaa.

Joutsenolla on erikoisosaamista eläinten anestesiasta, sillä hän sai keväällä valmiiksi eläinten anestesiaan liittyvät jatko-opinnot.

Hän on ensimmäinen ja ainoa Salossa eläinten anestesiaan erikoistunut klinikkaeläinhoitaja, joka on suorittanut tutkinnon suomalaisessa koulutuksessa.

Erikoisammattitutkinto on harvinainen, sillä Suomesta löytyy Joutsenon lisäksi vain kymmenen vastaavan anestesian tutkinnon suorittanutta.

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto tuli mahdolliseksi vasta viime vuonna. Tätä aikaisemmin tarjolla oli vain perusammattitutkintoon tähtäävää koulutusta.

Salon Eläinklinikka Ehytillä työskentelevä Joutseno kiinnostui heti jatko-opinnoista.

– Olin vuonna 2017 anestesiakoulutuksessa, jolloin mielenkiinto anestesiaan syventyi. Pieneläinhoitajien vuosittaisessa seminaarissa vuonna 2018 esiteltiin puolestaan uusi erikoisammattitutkinto.

– Päätin heti hakea koulutukseen. Eläinten anestesia on kiinnostanut minua aina, hän sanoo.

Joutseno valittiin koulutukseen useiden hakijoiden joukosta.

– Hakuprosessiin kuului kirjallinen hakemus ja haastattelu. Niin sanottuun pilottiryhmään haluttiin mahdollisimman motivoituneita opiskelijoita, hän kertoo.

Myös Joutsenon työnantaja suhtautui työntekijänsä jatkokoulutussuunnitelmiin myönteisesti.

– Uuden tutkinnon suorittaminen on hieno tilaisuus myös työnantajalle.

Opiskelu oli kiinnostavaa ja tapahtui pääasiassa etänä oman työn ohessa.

– Saimme paljon erilaisia tehtäviä, jotka toteutettiin käytännön työssä. Potilastapauksia oli yhteensä useita kymmeniä. Tarkoitus oli työskennellä erilaisten potilaiden kanssa.

– Tapaukset vaihtelivat rutiinitoimenpiteistä kriittisiin toimenpiteisiin, kuten vaativiin kirurgisiin operaatioihin.

Hän työskenteli lähinnä kissojen ja koirien parissa, mutta mukaan mahtui myös muutama hieman eksoottisempikin potilas, kuten kaneja.

– Kaneja leikataan ja hoidetaan muutenkin enemmän kuin aikaisemmin.

Joutsenon mukaan osa oppilaista olisi kaivannut enemmän lähiopetusta.

– Minulle itsenäinen työskentely sopii hyvin. Tiedon hakeminen on mukavaa, hän toteaa.

Joutseno on jo päässyt hyödyntämään osaamistaan monissa operaatioissa. Lisäksi hän on keskustellut eläinlääkäreiden kanssa muun muassa lääkevalinnoista.

– Tutkinnon yhtenä tarkoituksena on jakaa tietoa myös muille. Ala elää koko ajan, hän sanoo.

Anestesiaa tarvitsevia potilaita on päivittäin useita.

– Keskimäärin seitsemästä kymmeneen, hän arvioi.

Uudesta tutkinnosta on apua muun muassa niissä tilanteissa, kun potilas on jo iäkkäämpi.

– Nukutukseen liittyy enemmän riskejä, kun kyseessä on iäkäs eläin. Näissä tapauksissa esitutkimuksilla on suuri merkitys.

– Vanhemmillekin lemmikeille anestesia pystytään tekemään turvallisesti, kun eläimen kunto on tiedossa. Nukutus pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, vaikka pitkiäkin operaatioita tehdään ongelmitta.

Etenkin vanhemmilla potilailla seuranta koko operaation ajan on tärkeää, jotta mahdollisiin ongelmiin pystytään puuttumaan. Joutseno muistuttaa, ettei anestesia ole kuitenkaan koskaan riskitön, edes nuorelle terveelle eläimelle.

– Siksi on tärkeää, että eläinlääkäreillä ja hoitajilla on tuorein mahdollinen tieto aiheesta.

Eläinklinikkahoitajat tekevät eläinlääkäriasemilla hyvin erilaisia töitä.

– Otamme muun muassa verinäytteitä ja röntgenkuvia sekä poistamme hammaskiveä. Olemme myös mukana eri operaatioissa, kuten leikkauksissa. Työhön kuuluu myös asiakaspalvelua, hän luettelee.

Eläinklinikkahoitajaksi Joutseno ajautui osin sattuman kautta. Lukion jälkeen hän haaveili hoitoalasta, muttei tiennyt, lähtisikö työskentelemään ihmisten vai eläinten parissa.

– Sitten Somerolle avattiin eläinklinikka, jonne pääsin opiskelemaan eläinklinikkahoitajaksi oppisopimuksella, hän kertoo.

Elänklinikka Ehytillä hän on työskennellyt vuodesta 2014 lähtien.

– Uravalinta on ollut oikea. Olen viihtynyt työssäni erittäin hyvin.

Opiskeleminen ei loppunut tähän vaan Joutseno suunnittelee jo seuraavia opintoja.

– Minua kiinnostaa vastaavanlainen tutkinto kirurgiasta.

Opiskelu ei kuitenkaan ole Joutsenolle parhaillaan ajankohtainen asia.

– Olen lupautunut arvioimaan tulevien anestesiaopiskelijoiden näyttötutkintoja. Tarkoituksena on tehdä arviointeja ainakin jonkin aikaa, hän sanoo.

Häntä kiinnostaa myös opiskelu ulkomailla.

– Anestesiaa oli mahdollista opiskella lisää ulkomailla. Valinnanvaraa on vaikka kuinka paljon.

Joutsenolta löytyy jo kokemusta ulkomaan opinnoista.

– Olen suorittanut The American College of Veterinary Emergency and Critical Caren perus- ja hoitoelvytyksen sertifikaatit. Ulkomaalaisten tutkintojen suorittaminen onnistuu näin korona-aikanakin, kun iso osa opetuksesta järjestetään esimerkiksi webinaarien avulla, hän kertoo.