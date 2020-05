Elokuvateatterit ovat varovaisia avaamaan ovensa

Elokuvateatterit voivat hallituksen maanantaisella päätöksellä avata ovensa uudelleen kesäkuun alussa. Eri ketjuilla ja teattereilla on kuitenkin omat suunnitelmansa. Esimerkiksi markkinajohtaja Finnkino saattaa avata salinsa vasta heinäkuun puolivälissä.

Bio Rex Cinemasin toimitusjohtajan Aku Jaakkolan mukaan tarvitaan vuoropuhelu levittäjien kanssa, että saadaan uusia elokuvia ohjelmistoon.

– Ilman ensi-iltoja ei avaamiseen ole olemassa edellytyksiä, Jaakkola sanoo.

Bio Rex Cinemas on Suomen toiseksi suurin elokuvateatteriketju. Jaakkola on myös Suomen elokuvateatteriliiton hallituksen puheenjohtaja

– Odotamme tarkempia tietoja, mitä rajoituksia on voimassa ja millä jaksolla. Nyt se on vielä hyvin epäselvää.

Kesäkuussa saleihin saisi ottaa kerrallaan vasta 49 katsojaa. Norja avaa elokuvateatterinsa jo tällä viikolla vastaavantyyppisellä säännöllä: saleihin myydään kuhunkin vain 50 lippua.

Yleisön halukkuus lähteä elokuviin koronaepidemian jatkuessa on kysymysmerkki. Helsingissä kahden salin taide-elokuvateatteri Kino Engeliä pyörittävän Cinema MondonMika Siltala uskoo, että teatteri aukeaa kesäkuussa.

– Odotamme kuitenkin terveysviranomaisten tarkempia ohjeita, Siltala kertoo.

Hollywood määrää tahdin

Maailmalla pienet elokuvateatterit pyrkivät avaamaan jopa heti, kun rajoitukset on purettu, mutta ketjut odottavat pidempään. Vaikka esimerkiksi Ranskassa teatterit saavat avata ovensa kesäkuussa, suuret ketjut tähtäävät Finnkinon tapaan vasta heinäkuulle.

Syy on Hollywoodissa. Kuten useimmissa maissa, Suomessakin suosituimmat elokuvat ovat Yhdysvalloista ja kotimaasta, eikä Suomessa tuoda kotimaisia elokuvia ensi-iltaa kesällä.

– Elokuvateattereidemme laajamittainen uudelleen avaaminen riippuu siitä, onko meillä vahva elokuvatarjonta, josta vieraamme voivat nauttia, sanoo Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila.

– Tällä hetkellä laajamittainen tarjonta näyttäisi alkavan Tenetillä ja Mulanilla.

Christopher Nolanin tieteiselokuva Tenet on ensimmäinen koronan jälkeinen suuri Hollywood-elokuva. Sen ensi-iltapäiväksi ilmoitettiin jo viime vuonna 17. heinäkuuta, eikä päivää ole muutettu Yhdysvalloissa tai Suomessakaan. Disneyn uusi Mulan saa näillä näkymin ensi-iltansa 27. heinäkuuta.

Hollywoodin julkaisustrategiaan kuuluu maailmanlaajuinen jakelu lyhyellä aikaikkunalla. Suuret elokuvat julkaistaan markkinointisyistä viikon parin sisällä jopa yli sadassa maassa. Yhdysvallat on tärkein markkina-alue, joten päivät valitaan sen mukaan.

Yhdysvalloissa elokuvateatteriketjujen uskotaan olevan kiinni heinäkuun puoliväliin saakka. Vasta niiden avattua ovat globaalit suurensi-illat taas mahdollisia. Käytännössä tämä merkitsee myös harvinaista taukoa Hollywoodin hegemoniasta.

Ruotsissa pääsee elokuviinkin

Ruotsi on ollut poikkeus. Elokuvateatterit ovat saaneet olla auki. Suurin ketju Filmstaden, joka kuuluu samaan konserniin kuin Finnkino, on ollut kiinni, mutta toiseksi suurin ketju Svenska Bio jatkoi toimintaansa koronakriisin läpi.

Yhdysvalloissa rajoituksia on purettu Texasissa. Elokuvateattereita oli viime viikonloppuna auki 25 prosentin kapasiteetilla, ja asiakkaiden kehon lämpötila tarkastettiin infrapunamittareilla. Austinissa ohjelmistossa oli maaliskuun ensi-iltoja ja kristillisiä elokuvia.

New York Timesin mukaan lippuja myytiin joka toiselle riville ja yleisöryhmät sijoitettiin vähintään 180 sentin päähän toisistaan.

Turvallisuustoimista odotetaan vielä tietoja

Suomessa elokuvateatterit odottavat aluehallintoviraston tarkempia tietoja siitä, millaisiin toimiin niissä tulee avaamisen myötä ryhtyä tartuntariskin vuoksi.

– Kun avaamme teatterit aikanaan, tulemme tekemään erilaisia järjestelyitä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden hyväksi, sanoo Bio Rex Cinemasin Aku Jaakkola.

Teatterinomistajat eivät osaa vielä sanoa, mitä toimet käytännössä tarkoittavat. Yhdysvalloissa teatterikävijöiltä on mitattu etälaitteilla kuumetta. Se kuulostaa vielä epätodennäköiseltä käytännöltä Suomeen sovellettavaksi.

– Näin pitkälle vietyjä ajatuksia ei toistaiseksi meillä ole ollut pöydällä, Jaakkola sanoo.

Aluehallintoviraston ohjeita odottaa myös Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila.

– Haluamme noudattaa kaikessa toiminnassamme viranomaisten ohjeistusta.

STT

Kuvat: