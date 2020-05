Energiateollisuus varautuu Lapissa suurtulviin, voimayhtiöt laskevat vettä ”niin paljon kuin voidaan”

Energiateollisuus ry varautuu Lapissa monin paikoin suurtulviin, yhdistys kertoo tiedotteessaan. Syynä ovat ennätykselliset lumikuormat maan itä- ja pohjoisosissa.

Yhdistyksen vesivoima-asiantuntija Marja Rankila kertoo tiedotteessa, että voimayhtiöt laskevat vettä pohjoisessa ja idässä niin paljon kuin mahdollista lumien sulamiseen varautumiseksi.

Suurin tulvavaara on yhdistyksen mukaan Rovaniemellä ja Kittilässä. Sen mukaan Ounasjokeen ja Kemijokeen on odotettavissa ennätyksellisiä virtaamia.

Pohjoisen ja idän tilannetta tasapainottaa tilanne etelässä ja Pohjanmaalla, jossa lumenpuutteen vuoksi tulvia ei monin paikoin odoteta lainkaan. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla kevättulvia ei ole yhdistyksen mukaan luvassa, ja Oulun korkeudelle asti ne jäävät tavanomaista pienemmiksi. Sen sijaan Iijoen tulvista odotetaan jo tavanomaista selvästi suurempia.

Energiantuotannon kannalta etelän vetinen talvi ja pohjoisen odotettu kesä täydentävät toisiaan.

– Talven vesivoimantuotanto on ollut korkealla tasolla vesisateiden takia, ja pysyy edelleen korkealla, kun pohjoisen valtava lumikuorma alkaa purkautua jokiin, Rankila sanoo tiedotteessa.

Myös Lapin sekä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukset sekä Tulvakeskus ovat aiemmin varoittaneet ennätystulvien mahdollisuudesta Pohjois-Suomessa. Kuun alussa ne arvioivat tulvahuippujen tulevan paria viikkoa normaalia myöhemmin. Lähes kaikkialla Lapissa tulvia odotetaan vasta kesäkuun alkupuolella.

