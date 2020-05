Ensi viikolla ilma viilenee huomattavasti ja koko maahan on luvassa sadekuuroja

Sää kylmenee huomenna merkittävästi ja jatkuu viikonloppuun asti aiempaa viileämpänä pohjoisvirtauksen vuoksi, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Alkava viikko on ajankohtaan nähden viileä.

Päivisin maan etelä- ja keskiosissa liikutaan 5 ja 12 asteen välillä ja pohjoisessa 0 ja 8 asteen välillä, kertoo päivystävä meteorologi Petri Hoppula. Luvassa on myös yöpakkasia Salpausselän eteläpuolta myöten.

Sunnuntaina Suomeen saapui lännestä sadealue, joka liikkuu itää ja etelää kohti illan ja yön kuluessa. Maanantai on idässä ja etelässä sateinen, ja Keski-Suomessa sade voi tulla alas räntänä.

Huomiselle onkin annettu miltei koko maahan varoitus huonosta ajokelistä Etelä-Suomea lukuun ottamatta. Itä-Lapissa ajokeli on huomenna erittäin huono.

Sateet väistyvät maanantaipäivän aikana hiljalleen pohjoisesta ja lännestä alkaen. Tiistain vastaisena yönä viimeiset sateet voivat tulla Itä-Suomessa lumena.

Kuurosateita luvassa koko maahan

Maanantain jälkeen sateisuus vähenee, Hoppula kertoo. Sää on pääosin selkeä ja puolipilvinen, mutta hajanaisia kuurosateita voi tulla pitkin viikkoa koko maassa. Iltapäiväkuuroja on luvassa perjantaihin asti.

Viikonloppuna lämpötila voi kivuta ainakin etelässä lähemmäs 15 astetta, Hoppula ennustaa. Seuraavan 10 vuorokauden ennusteessa ei kuitenkaan ole luvassa yli 15 asteen lämpötiloja lainkaan.

Tänään äitienpäivänä nautittiin vielä laajalti aurinkoisesta ja lämpimästä säästä. Lämpimintä oli Lohjalla 16,8 asteessa, mutta kevään lämpöennätyksiä ei rikottu.

Sunnuntaina saapunut sadealue toi mukanaan myös runsaita sateita: Vaasassa ja Kokkolassa sadetta on tullut yli 15 millin kertymiä. Eniten sadetta on tullut Kokkolassa Santahaassa, 18,2 millin verran.

Pohjoisessa sateet tulivat lumena. Rovaniemellä ja Kittilän Kenttärovalla tuli viisi senttimetriä lunta iltaan mennessä.

STT

Kuvat: