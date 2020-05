Epidemian tukahduttaminen ei ole realistinen vaihtoehto, todetaan raportissa

Koronaviruksesta eroon pääseminen tukahduttamalla ei käytännössä onnistu. Kansliapäällikkö Martti Hetemäentyöryhmän raportissa huomautetaan, että tukahduttaminen onnistuisi vain, jos nykyisiä rajoitustoimia jatkettaisiin täysimääräisesti useiden kuukausien ajan.

Koska virus on levinnyt kaikkialle maailmaan, uuden epidemian uhka olisi kuitenkin pysyvä. Näin ollen rajoituksia olisi jatkettava jopa vuosien ajan.

Työryhmän mukaan tilanne olisi erilainen, jos saatavilla olisi tehokas ja kaikille hyvän suojan antava rokote. Koska rokotteen kehittämisessä kestää vuosia, sen tehosta ei ole takeita eikä sitä riittäisi hetkessä koko maailmalle, rokotekaan ei pelasta pandemian ensimmäiseltä aallolta.

Siksi strateginen tavoite on hallittu muttei liian voimakas viruksen leviämisen hidastaminen.

– Vaikka infektio ei antaisi elinikäistä suojaa uudelleentartunnalta, on todennäköistä, että ainakin väliaikainen suoja syntyy ja suojaa pidemmällä ajalla ainakin vakavilta taudinkuvilta, raportissa lukee.

Viruksesta tulee todennäköisesti kausittain esiintyvä

Raportissa muistutetaan jo useaan otteeseen esitetystä arviosta, jonka mukaan uusi koronavirus jää aiheuttamaan kausittain pienehköjä epidemioita. Saman arvion esitti THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen hallituksen tiedotustilaisuudessa maanantaina.

– Jos puhutaan useammasta vuodesta, ennuste on se, että tästä viruksesta tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä kausittain esiintyvä, mutta huomattavasti pienemmällä vaikutuksella, Salminen arvioi.

Salmisen mukaan aikaisemmista epidemioista on opittu, että virukset noudattavat kausivaihtelua, jossa epidemioita esiintyy talvisaikaan.

Ennusteen mukaan tilanne tasaantuu muutaman vuoden jälkeen eikä suurta epidemiaa enää synny. Sen sijaan voi tulla Salmisen mukaan varsin pieniä epidemioita.

– Tietysti kaikkien toive olisi, että tämän tyyppinen epideeminen virus voitaisiin maailmasta hävittää, Salminen totesi.

Kun virukset pääsevät pandemiaksi, Salmisen mukaan niiden hävittäminen on suoraan ihmisen toimin kuitenkin mahdoton tehtävä, ainakin ilman täydellistä rokotetta.

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/21411573/VN_2020_12.pdf

STT