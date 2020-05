Espanjalaiset saavat taas ulkoilla – mutta vain kerran päivässä ja määrättyinä kellonaikoina

Espanjalaiset saavat tästä päivästä lähtien jälleen ulkoilla. Uusien määräysten mukaan espanjalaiset saavat käydä kerran päivässä ulkona kävelyllä tai muuten harrastamassa liikuntaa.

Liikkuminen on kuitenkin edelleen tarkkaan säädeltyä: eri ikäryhmät saavat mennä ulos vain heille osoitettuina kellonaikoina, liikkua saa vain kilometrin säteellä omasta kodista ja muihin ihmisiin on pidettävä vähintään kahden metrin etäisyys.

Esimerkiksi yli 70-vuotiaat voivat ulkoilla joko aamupäivällä kymmenen ja kahdentoista välillä tai illalla seitsemän ja kahdeksan välillä. Alle 14-vuotiaiden lasten kanssa ulos saa mennä aikaisintaan puoliltapäivin ja kotiin palata viimeistään iltaseitsemältä.

Kellonajat eivät koske alle 5 000 asukkaan paikkakuntia.

Ulkona saa urheilla vain yksin. Sallittuja lajeja ovat esimerkiksi juoksu ja pyöräily, jolloin liikkua saa myös yhden kilometrin säteen ulkopuolella. Paikkakunnalta toiselle ei kuitenkaan saa siirtyä, viranomaiset ovat korostaneet.

Espanjan tiukat liikkumisrajoitukset tulivat voimaan seitsemän viikkoa sitten. Vain välttämättömillä asioilla, kuten ruokakaupassa ja apteekissa, on saanut käydä.

Vaikka rajoituksia nyt höllennetään, pääministeri Pedro Sanchez kehottaa espanjalaisia edelleen toimimaan vastuullisesti.

– Tänään otamme uuden askeleen eristystoimien lieventämisessä, mutta meidän on tehtävä se varovasti ja vastuullisesti. Virus on yhä läsnä, pääministeri muistutti Twitterissä.

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1256474725028712449

STT

Kuvat: