Etelä-Korea palaamassa normaaliin elämään – ihmiset työpaikoille ja museot auki

Etelä-Koreassa on tänään alettu palata normaaliin arkeen koronavirusepidemian jälkeen.

Ihmiset ovat palanneet työpaikoilleen. Lisäksi museot ja kirjastot ovat auenneet. Koulut on määrä avata myöhemmin tässä kuussa.

Etelä-Koreaan määrättiin tiukkoja liikkumisrajoituksia maaliskuussa koronan vuoksi. Maa on sittemmin saanut koronaviruksen hyvin kuriin muun muassa tautitapauksien laajalla testauksella ja jäljittämisellä.

51 miljoonan asukkaan maassa on kuollut virukseen 250 ihmistä. Uusia tautitapauksia on todettu vain 13 viimeisen kolme päivän aikana, ja niistä suurin osa on ollut ulkomailta saapuvien joukossa.

Yhteensä tartuntoja on maassa todettu 10 806.

Etelä-Korean kansallismuseossa Soulissa vieraili ensimmäisen päivän aikana noin 100 ihmistä. Museon ensimmäiset vieraat myös kukitettiin.

– Monet kollegani palasivat töihin tänään, joten olemme erittäin iloisia museon avaamisesta, sanoi museon tiedottaja Lee Hyun-ju.

Osa työpaikoille palaavista ihmisistä tunsi tosin myös haikeutta etätöiden loppumisesta.

– Halusin mennä takaisin kotiin heti, kun istuin taas työpöytäni ääreen toimistossa, kirjoitti eräs tviittaajaa.

Eteläkorealaisia kehotetaan kuitenkin yhä käyttämään kasvomaskeja ja pesemään käsiään säännöllisesti.

