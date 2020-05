Etelä-Suomessa on tänään yli 10 astetta ja poutaa, Lapissa satelee

Etelä-Suomessa on tänään mukavan keväinen päivä. Sadealueet ovat yön aikana väistyneet itään, ja sunnuntai on ympäri maan eteläosaa poutainen ja puolipilvinen.

Lämpötilat ovat etelässä kymmenen asteen tienoilla, paikoin voidaan päästä 15 asteeseen.

Maan keskiosassa on hieman viileämpää ja lämpötilat jäävät enimmäkseen alle kymmenen asteen. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sataa vielä aamulla, ja Kainuussa saadaan sadetta pitkälle iltapäivään.

Koillismaalla ja Lapissa on päivällä pilvistä ja ajoittain vesi- tai lumisadetta. Päivän ylin lämpötila on 3-7 astetta.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli on lumi- ja räntäsateen takia huono Pohjois-Lapin kunnissa aamulla.

STT

Kuvat: