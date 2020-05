Etlan Kangasharju arvioi EU:n liikkuvan yhteisvastuun suuntaan, jos 500 miljardin euron elpymisrahasto toteutuu

Saksan ja Ranskan ehdottama 500 miljardin euron elpymisrahasto tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni liikkuisi yhteisvastuun suuntaan, jos rahasto toteutuu, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

– Siihen suuntaan koronakriisi pakottaa EU:n joka tapauksessa liikkumaan. Kysymys on tavasta, jolla se tehdään niin, että emme joudu, suoraan sanoen, Etelä-Euroopan huijauksien kohteeksi, Kangasharju kärjistää.

Saksa on aiemmin vastustanut jyrkästi yhteisvastuun lisäämistä euroalueella. Kangasharjun mukaan Saksan mukanaolo ehdotuksessa on ilman muuta rauhoittava tekijä jäsenmaille, jotka ovat vastustaneet yhteisvastuun kasvattamista. Suomi kuuluu näihin maihin.

Ranska ja useimmat Etelä-Euroopan maat ovat vaatineet yhteisvastuun lisäämistä muun muassa euroalueen yhteisten velkakirjojen eli ”eurobondien” muodossa.

– Ei voi epäillä, että Saksa muuttuu yhtäkkiä löperöksi ja ryhtyy jakamaan rahaa, Kangasharju painottaa.

Hänen mukaansa Suomenkin on turvallisempi olla mukana, jos Saksa katsoo, ettei sen piikki ole auki Etelä-Euroopan suuntaan.

– Tässä etsitään kompromissia. Vaikka elvyttämisrahasto lisää mahdollisuutta tulovirtaan pohjoisesta etelään, pitää Saksan ja Pohjois-Euroopan ajatella myös EU:n yhteenkuuluvuutta, Kangasharju pohtii.

Rahasto muodostettaisiin komission ottamalla velalla

Elpymisrahastoa ehdottivat eilen Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel. Heidän mukaansa varat käytettäisiin pahiten koronaviruskriisistä kärsineiden alueiden ja alojen tukemiseen.

Ehdotuksen mukaan EU-budjetin yhteyteen tuleva rahasto olisi määräaikainen ja se rahoitettaisiin EU-komission nimissä markkinoilta otettavalla lainarahalla. Yhteisessä tiedotustilaisuudessaan Macron ja Merkel hahmottelivat, ettei takaisinmaksu saisi kaatua rahansaajien niskaan.

Merkelin mukaan tällaisten varojen tarjoaminen ei ole pelkästään reilua vaan myös välttämätöntä.

– Maksamme ne pois usean tulevan EU-budjetin kautta, Merkel sanoi.

Ranskan ja Saksan ehdotuksessa elpymisrahaston varat jaettaisiin tukina EU:n budjetin ohjelmien kautta. Pallo on nyt komissiolla, sillä se valmistelee päivitettyä budjettiesitystä, johon kuuluisi myös elpymisrahasto. Komissio aikoo julkistaa esityksensä ensi viikolla.

Sen jälkeen budjetista ja rahastosta keskustellaan jälleen jäsenmaiden kesken. Rahapäätökset vaativat 27 jäsenmaan yksimielisyyttä.

