EU: Koronarokote valmistuu aikaisintaan vuoden päästä

Koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan kehitettävä rokote voi valmistua aikaisintaan vuoden kuluttua, kertoo EU:n lääkevirasto.

– On olemassa mahdollisuus, että jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu, osa rokotteista voisi olla valmiita hyväksyttäviksi vuoden päästä, sanoi viraston terveysuhkia ja rokotteita koskevan osaston johtajan Marco Cavaleri.

– Minun on kuitenkin korostettava, että näin käy vain parhaassa mahdollisessa tapauksessa. Tiedämme, että kaikki rokotteet eivät koskaan päädy hyväksyntään asti ja viivästyksiä voi tulla, Cavaleri jatkoi.

Lääkeviraston mukaan YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n taannoinen ennuste siitä, että virus voi jäädä riesaksi, johon ei löydy rokotetta, on turhan pessimistinen.

– Vaikka asiaan on vielä varhaista ottaa kantaa, näkisin, että meillä on hyvä syy uskoa rokotteiden valmistumiseen. Olisin yllättynyt, jos covid-19-tautiin ei lopulta löytyisi rokotetta, Cavaleri jatkoi.

Venäjällä nyt yli neljännesmiljoona koronavirustartuntaa

Venäjällä on raportoitu liki 10 000 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden kuluessa, kertooMoscow Times. Samalla tartuntojen määrä ylitti neljännesmiljoonan rajapyykin.

Koronaviruksen seurauksena on vuorokauden aikana raportoitu kuolleen 93 ihmistä. Väestöön suhteutettuna Venäjällä on kuollut 16 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 51.

Venäjällä on nyt raportoitu toiseksi eniten koronavirustartuntoja maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen.

https://www.themoscowtimes.com/2020/05/14/russias-coronavirus-cases-surpass-250k-a69710

STT

