Euroopassa palaillaan hiljalleen kohti normaalia, kun monet EU-maat höllentävät rajoituksiaan

Koronaviruksen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta miljoonat eurooppalaiset pääsevät tällä viikolla palailemaan hiljalleen kohti normaalia elämää.

Esimerkiksi Italiassa aletaan poistaa jo yhdeksän viikkoa kestäneitä koronarajoituksia. Ihmiset saivat maanantaista lähtien jälleen vierailla sukulaistensa ja muiden läheistensä luona.

Ravintoloiden toimintaa vapautetaan myös niin, että ihmiset voivat hakea niistä noutoruokaa. Aiemmin vain kotiinkuljetukset oli sallittu. Lisäksi noin neljä miljoonaa ihmistä pääsi palaamaan töihin rakennustyömaille ja tehtaisiin niiden jälleen avautuessa.

Myös Puolassa ja Sloveniassa osa yrityksistä saa jatkaa toimintaansa. Puolassa aukeavat ainakin hotellit, ostoskeskukset, lastentarhat ja osa museoista.

Unkarissa osa kaupoista, museoista, ravintoloiden ulkotiloista, rannoista ja kylpylöistä sai luvan avautua maanantaina. Rajoituksia ei kuitenkaan vielä höllennetä maan pääkaupungissa Budapestissa.

Britannian Johnsonin määrä kertoa höllennyssuunnitelmista

Myös muun muassa Saksa on alkanut höllentää rajoituksiaan. Esimerkiksi kauppojen ja koulujen on annettu avata jälleen ovensa.

Helpotuksista huolimatta sosiaalisen etäisyyden pitämiseen liittyvät määräykset ovat edelleen voimassa. Suuressa osassa Saksaa on esimerkiksi edelleen kielletty yli kahden ihmisen kokoontumiset.

Tämän lisäksi kasvomaskia vaaditaan käytettävän julkisessa liikenteessä ja kaupoissa läpi maan. Kaupoissa on myös selvät lattiamerkit, joita noudattamalla asiakkaat voivat pitää vähintään 1,5 metrin etäisyyden toisiinsa.

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin on määrä kertoa suunnitelmistaan koronarajoitusten höllentämiseksi ensi sunnuntaina, mediatiedot kertovat.

Maaliskuun lopulla annettuja kotona pysymiseen -ohjeistaneita määräyksiä on tarkoitus käsitellä uudelleen tämän viikon torstaina. Hallitus on kertonut aiemmin, että rajoituksia helpotetaan vain vaiheittain.

Ranska jatkaa poikkeustilaa, mutta helpottaa rajoituksia

Ranska ilmoitti tuoreeltaan jatkavansa koronaviruksesta johtuvaa poikkeustilaansa aina heinäkuun 24. päivään asti. Maa kuitenkin ilmoitti, ettei se aio laittaa EU-maista ja Schengen-alueelta saapuvia karanteeniin. Myös Britanniasta tulevat säästyvät karanteenilta.

Sen sijaan EU:n, Schengenin ja Britannian ulkopuolelta saapuvat joutuvat kahden viikon karanteeniin.

Vaikka Ranskan poikkeustila pysyy voimassa, ryhdytään joitain rajoitustoimia purkamaan maltillisesti jo 11. toukokuuta. Muun muassa lapset palaavat silloin vaiheittain kouluihin ja jotkin yritykset pääsevät jatkamaan toimintaansa.

Maan terveysministeri tosin varoitti, että rajoitustoimien höllentäminen edellyttää tartuntamäärän kasvun hidastumisen jatkumista.

Ranskassa koronakuolemien määrä on ollut laskussa viime viikkoina. Maassa on kuollut koronavirukseen vajaat 25 000 ihmistä, mikä on 379 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Ranskaa enemmän koronakuolemia on tilastoitu vain Yhdysvalloissa, Italiassa, Britanniassa ja Espanjassa.

Esimerkiksi Italiassa oli kuollut maanantai-iltapäivään mennessä koronan vuoksi lähes 29 000 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Italiassa oli 478 koronakuolemaa miljoonaa asukasta kohden, kertoi maailman koronatartuntoja seuraava Worldometer-sivusto. Suomessa vastaava luku oli maanantaina 43.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

STT