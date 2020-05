Evondokselle rikas omistaja Norjasta – tähtäimessä Pohjois-Euroopan miljoonamarkkinat

Pohjoiseurooppalainen sijoitusyhtiö Verdane on ostanut salolaisen terveysteknologiayritys Evondosin koko osakekannan. Oslossa pääkonttoriaan pitävä Verdane on pohjoiseurooppalaisten kasvuyritysten rahoittamiseen erikoistunut sijoittaja, jonka kahdeksalla rahastolla on 1,8 miljardin euron kokonaisvarat.

– Tämä meille mahtava uutinen, parempaa uutta omistajaa ei voisi olla. Tavoitteemme on olla lääkeannostelussa globaali markkinajohtaja. Kun nyt takana on vahva omistaja, olen vakuuttunut siitä, että tämä on meille läpimurto, Evondosin toimitusjohtaja Eetu Koski sanoo.

Yrityskaupan hintaa ei Koski kommentoi.

Evondos on jo johtava pohjoismainen automaattisten lääkeannosteluratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, jolla on 200 miljoonaa kunta-asiakasta eri puolilla Pohjoismaita. Seuraavaksi tähtäin osoittaa Pohjois-Euroopan miljoonamarkkinoille.

– Lupasin toimitusjohtajaksi tullessani viedä Evondoksen maailmalle, ja nyt tätä ollaan tosiaankin tekemässä, kesäkuussa 2018 Evondoksen ruoriin tarttunut Eetu Koski sanoo.

Evondosin liikevaihto on kasvanut kovaa vauhtia: vuonna 2016 se oli 800 000 euroa, viime vuonna jo 7,1 miljoonaa.

Muuttuuko Evondos osakekaupan myötä norjalaiseksi?

– Pikemminkin uutta omistajaa voisi luonnehtia pohjoismaiseksi toimijaksi, jolla on monia pohjoismaisia omistajia, muun muassa Suomen valtion omistama Suomen Teollisuussijoitus Oy. Verdanella on myös viiden hengen suomalainen tiimi, Koski sanoo.

Koski kertoo, että Evondos jatkaa avainhenkilöineen toimintaansa Salossa.

– Pääkonttori ja tuotanto pysyvät Salossa, mistään muusta ei ole ollut edes puhetta. Evondos pysyy salolaisena yrityksenä, Koski sanoo.

Yrityskauppa hyväksyttiin keskiviikkona, ja kaupan myötä Evondoksen hallitus luonnollisesti vaihtuu.

Kosken mukaan Evondos aikoo palkata jo tämän kesän kuluessa viisi uutta työntekijää, joista osa on toimihenkilöitä ja osa tulee Salon tehtaalle, jolloin Salossa olisi 90 työntekijää.

Jo ennen yrityskauppaa Evondos on ollut laajentamassa Salorankadun Astrum-keskuksessa sijaitsevia tuotantotilojaan 800 neliöstä vajaaseen 2 000 neliöön. Uudet tuotantotilat ovat suurelta osin jo käytössä. Koski sanoo, että tuotantokapasiteettiä on nyt riittävästi suurenkin kasvun varalle.

– Toimimme nyt yhdessä vuorossa, mutta tuotanto voidaan nopeasti moninkertaistaa ja laajentaa kahteen vuoroon.Olisin yllättynyt, jos kahden vuoden kuluttua tuotantomäärämme ei olisi nykyistä merkittävästi suurempi.

Uusia markkinoita haetaan aluksi Euroopasta, jossa Koski näkee valtavasti markkinapotentiaalia.

– Yli 70-vuotiaiden osuus väestöstä tuplaantuu seuraavan kymmenen vuoden aikana niin Pohjoismaissa kuin Pohjois-Euroopassakin. Hoitohenkilökunnasta ja resursseista on pulaa joka puolella. Ongelma on, että kotihoidossa toimitaan yhä 70-luvun käytännöin, mikä tulee pitkässä juoksussa kalliiksi. Evondoksen annostelurobotit ovat yksi tapa helpottaa tätä ongelmaa ja kalliiden rutiinien kohdalla osittain korvata niitä, Koski sanoo.

Uusien markkinoiden hakeminen vaatii myyntityötä, mutta kasvustrategian yksityiskohtainen hiominen alkaa, jahka yrityskaupan laineet tasoittuvat.

Pääoman puutteesta Evondosin kasvu ei liene jatkossa kiinni. Verdanen rahastot ovat tehneet yli 120 sijoitusta kasvusektoreille kuten yritysohjelmistot, kuluttajille suunnatut digitaaliset palvelut, energia ja resurssitehokkuus, rahoituspalvelut sekä teollisen teknologian palvelut. Verdane on tukemassa monia toimialojensa edelläkävijöitä kuten mm. Analyste, Confirmit, EasyPark, inRiver, HappyOrNot, Talentech ja Smava.

– Verdane sijoittaa paljon digitalisaatiota edistäviin, voimakkaasti kasvaviin yrityksiin. Heillä on paljon osaamista digitalisaation ja tekoälyn puolelle, Koski sanoo.

Oslosta käsin toimivalla Verdanella on yli 50 työntekijän tiimi Berliinissä, Kööpenhaminassa, Helsingissä, Lontoossa, Oslossa ja Tukholmassa.

– Evondos on keskeisessä asemassa kehittämässä kotihoitoa Pohjoismaissa. Odotamme innolla, että pääsemme yhteistyössä Evondoksen tiimin kanssa parantamaan ikääntyneiden elämänlaatua Pohjois-Euroopassa, kertoo tiedotteessa Verdanen investoinneista vastaava johtaja Janne Holmia.

Millainen yritys Evondos on kahden vuoden päästä, toimitusjohtaja Eetu Koski?

– Liikevaihto oli 2017 kaksi miljoonaa; olen tyytyväinen, jos kahden vuoden päästä liikevaihto on luokkaa 15–17 miljoonaa euroa ja operoimme kahdella, kolmella uudella markkina-alueella.

Pitkään terveysteknologia-alalla työskennellyt Koski ei peittele innostustaan kasvuyrityksen johdossa.

– Tämä on unelmatilanne: Verdane vahvistaa Evondosin kasvua, henkilökunta voi hyvin ja markkinat ovat tulevaisuudessa vahvassa kasvussa, Koski sanoo.

Kiihtyvää kasvua viime vuosina

Evondos perustettiin Salossa vuonna 2007.

Vuonna 2018 Evondoksella oli 80 kunta-asiakasta, 50 työntekijää ja toimistot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Suurin omistaja oli norjalainen Serendipity Partners, jolla oli 35 prosenttia osakekannasta. Marraskuussa 2018 Tradeka sijoitti Evondokseen kaksi miljoonaa ja Serendipity Partners 1,6 miljoonaa euroa. Yrityksellä oli kaikkiaan 30 osakeomistajaa, joista valtaosa olivat yksityisiä sijoittajia.

Vuosien 2016–2018 kuluessa liikevaihto nousi 800 000 eurosta 4 miljoonaan euroon.

Vuonna 2019 Evondos ilmoitti tavoittelevansa 50 prosentin vuosikasvua. Evondos valittiin toukokuussa Kauppalehden Lounais-Suomen kovimmaksi kasvuyritykseksi. Palvelu oli laajentunut 150 kuntaan Pohjoismaissa. Liikevaihtoa oli kasvanut 7,1 miljoonaan euroon; käyttökate nousi ensimmäistä kertaa plussalle. Liikevaihdossa mitaten kasvua oli vuodessa kolme miljoonaa euroa. Evondoksella oli töissä 70 ihmistä.

Vuonna 2020 Evondoksella on 85 työntekijää Salossa, jossa tehdas toimii Salorankadulla. Tuotantotiloja laajennetaan 800 neliöstä vajaaseen 2 000 neliöön. Evondos kertoo koronaviruspandemian kirittävän myyntiä. Evondoksella on 200 kunta-asiakasta ja jaettuja lääkeannoksia on yhteensä yli neljä miljoonaa.