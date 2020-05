Ex-poikaystävä kertoi poliisille hävittäneensä ruumiin jätteisiin

Oikeudenkäynti somerolaisen Milla Arosen murhasta syytettyä ex-poikaystävää vastaan alkoi keskiviikkona. Keskusrikospoliisin mukaan on mahdollista, että syytetty onnistui hävittämään ruumiin jätteiden mukana polttolaitokselle.

– Vastaajan taloudellinen tilanne on huono. Hänellä on ollut suuri määrä useiden vuosien aika kertyneitä velkoja, aluesyyttäjä Kimmo Virtanen aloitti syytteiden lukemisen Turun oikeustalossa.

Syyttäjän mukaan 25-vuotias mies murhasi entisen tyttöystävänsä rahavaikeuksien takia. Surmatyö tapahtui Oinasjärventiellä Hossojankulmalla viime kesänä. Ruumista ei ole löydetty laajoista etsinnöistä huolimatta.

Syytetty kiistää paitsi murhan myös sen, että hänellä olisi ollut tarkoitus tappaa.

Varusmiespalvelusta Porin Prikaatissa suorittanut 21-vuotias Milla Aronen katosi kotoaan Someron keskustasta lauantaina illalla 8. kesäkuuta. Kadonneen etsintä muuttui 23. heinäkuuta henkirikostutkinnaksi, kun Arosen nimissä oli yritetty hakea yli 57 000 euron edestä lainoja.

Poliisi alkoi epäillä Arosen entistä poikaystävää taposta ja otti hänet kiinni 27. elokuuta. Mies on ollut vangittuna siitä lähtien. Tutkinnan edetessä rikosnimike vaihtui murhaksi. Syytteen mukaan rikos oli suunniteltu etukäteen ja tehty vakaasti harkiten.

Oikeudenkäynti kestää ainakin viisi päivää, mutta poliisin esitutkintapöytäkirja tuli julkiseksi heti syytteiden lukemisen jälkeen. Pöytäkirjassa on liitteineen liki 1 200 sivua. Salon Seudun Sanomat tutustui aineistoon keskiviikkona.

Poliisi kuulusteli epäiltyä toistakymmentä kertaa elokuusta marraskuulle. Vastaukset olivat ympäripyöreitä ja välillä ylimielisiäkin. Kuulustelupöytäkirjojen mukaan mies vastaili kysymyksiin toistuvasti joko ”en voi muistaa” tai ”en voi tietää”.

Vastaukset saivat kuulustelijan kysymään ” miten selität muistamattomuutesi?”

”Mikä?”

”Miten selität muistamattomuutesi?”

”En ymmärtänyt vieläkään.”

Poliisi kokosi lisää teknistä näyttöä uhrin ja epäillyn yhteisistä autoajeluista. Mies kiisti edelleen tehneensä Aroselle mitään. Samaan aikaan viranomaiset jatkoivat etsintöjä yli kahdenkymmenen neliökilometrin alueella Somerniemen Salkolasta Kiikalan lentokentälle.

Rikostutkijat selvittivät sekä uhrin että epäillyn puhelinten sijaintitietoja ja tekivät omia testiajoja. Uhrin ja epäillyn sijaintitiedot paikantuivat samoille reiteille kahtena peräkkäisenä yönä.

Kolme päivää Arosen katoamisen jälkeen epäilty myi auton eteenpäin. Ostajien mukaan Volvon sisällä oli haissut suihkemaali. Epäilty oli selittänyt maalanneensa takalasit siksi, että hän kuljetti autossa arvokkaita työkaluja. Samasta syystä hän kertoi poistaneensa tavaratilasta pohjalevyn ja vararenkaan.

Ostajien mukaan auto oli ollut sisältä myös märkä. Poliisi epäili, että mies oli pessyt autoa sisältä hävittääkseen jälkiä.

Poliisi löysi autosta puuttuneita osia kotietsinnässä Suomusjärveltä. Poliisikoiran tassuun tarttui hiekasta myös muovinen osa Suunto-urheilukellosta. Arosella oli ollut samanlainen.

Kymmenen päivää Arosen katoamisen jälkeen mies oli etsinyt netistä tietoa hakusanoilla ”tappo”, ”tappo ensikertalainen” ja ” taposta saatu tuomio”. Mies selitti kiinnostukselleen syyn, mutta poliisi osoitti sen valheeksi.

Esitutkinta valmistui 11. joulukuuta, mutta ennen vuodenvaihdetta tapahtui yllättävä käänne. Epäilty halusi tulla kuulluksi.

”Murhasta epäilty alkoi puhua viime tingassa”, Salon Seudun Sanomat otsikoi.

Mies kertoi poliisille lyöneensä uhria kerran nyrkillä kasvoihin ja aiheuttaneensa hänen kuolemansa. Sitten hän olisi ajellut vainaja Volvon tavaratilassa pitkin Someroa ja lopulta pudottanut ruumiin jäteastiaan Suomusjärvellä.

Poliisin mukaan mies on aiemmin työskennellyt apumiehenä jäteautossa.

Voimanostoa ja painonnostoa harrastavalla syytetyllä oli poliisin mukaan ulosotossa kymmenien tuhansien eurojen velat ja hän oli jäänyt hiljattain työttömäksi. Syyttäjän mukaan mies yritti hankkia rahaa, kun hänellä oli uhrin matkapuhelin, pankkikortti ja verkkopankkitunnukset.

Ensimmäiset lainahakemukset olisi tehty jo heti rikospaikan tuntumassa Hossojankulman metsäalueella.

– Lainanhaulla ja rahansaannilla ei ollut mitään yhteyttä Arosen kuolemaan. Ne ovat täysin eri asioita, syytettyä puolustava asianajaja Kari Ek ilmoitti käräjäoikeudelle.

Oikeudenkäynti syytettyä vastaan jatkuu perjantaina.

Henkirikos ilman ruumista

Poliisin mukaan on mahdollista, että syytetty on onnistunut hävittämään ruumiin pysyvästi. Tätä mahdollisuutta poliisi on selvittänyt perehtymällä Someron ja Salon seudun jätehuoltoon.

Salon Seudun Sanomat kysyi tutkintaa johtaneelta rikoskomisario Jarkko Toivoselta tammikuussa, miten oleellinen ruumiin löytyminen on näytön kannalta.

– Onhan sillä iso merkitys esimerkiksi siinä mielessä, että päästäisiin selville tekotavasta. Teknistä näyttöä meillä on, Toivonen vastasi.

Tekotavasta ja ruumiin kohtalosta on nyt vain syytetyn oma kertomus.