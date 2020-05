Ex-tiedustelupäällikkö Alafuzoff kiisti rikosepäilyn Ylen Ykkösaamussa – ”Poliisi on ollut yhteydessä viimeksi puolisen vuotta sitten.”

Ex-tiedustelupäällikkö, kontra-amiraali evp. Georgij Alafuzoff sanoo olevansa syytön häntä koskevaan rikosepäilyyn. STT:n tietojen mukaan Alafuzoff on epäiltynä tietovuototutkinnassa, jossa on selvitetty Helsingin Sanomien joulukuussa 2017 julkaisemien sotilastiedustelun tietojen alkuperää.

– Olen mielestäni syytön, sanoi Alafuzoff tiistaina Ylen Ykkösaamussa.

Hän kertoi, että poliisi on ollut häneen yhteydessä viimeksi puolisen vuotta sitten.

Alafuzoffia haastateltiin Ykkösaamussa valtioneuvoston kanslian tilaustutkimuksesta, joka käsittelee Venäjän strategista viestintää. Alafuzoff toimi tutkimuksen vastuullisena johtajana. Tutkimushanke alkoi helmikuussa 2019, ja sen loppuraportti julkaistiin viime viikolla.

Tutkimuksen alkaessa Alafuzoff oli jo epäiltynä tietovuodosta, mutta hän ei kertonut siitä hankkeen tilaajille eikä muille tutkimukseen osallistuneille.

– Voi olla, että tein virhearvion, hän sanoi Ykkösaamussa.

Hän totesi, että halutessaan viranomaiset olisivat kuitenkin voineet informoida asiasta toisiaan.

– Se ei ollut minun tehtäväni.

Alafuzoff sanoi kertoneensa tietovuotoepäilystä muissa työhaastatteluissa, joihin hän on osallistunut hakiessaan muita tehtäviä.

Eläkkeelle EU:sta

Alafuzoff jäi 2016 eläkkeelle Euroopan unionin tiedustelupäällikön virasta. Sitä ennen hän työskenteli Puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä.

STT uutisoi heinäkuussa 2019, että häntä epäillään Helsingin Sanomien jutun lähteeksi. Hän ei ole kommentoinut epäilyä STT:lle.

– Siihen minulla ei ole mitään sanottavaa tässä vaiheessa, hän sanoi viime viikolla STT:lle.

– Voitte kysyä tutkintaviranomaisilta, mikä se tilanne ja asia on.

Tietovuotoa koskevassa esitutkinnassa on kaksi tutkintahaaraa, joista toisessa selvitetään tietojen vuotamista Helsingin Sanomille, toisessa haarassa jutun julkaisemista. Kumpikin tutkinta on yhä kesken.

Poliisi ei ole kommentoinut tietovuotoa koskevaa tutkintahaaraa käytännössä ollenkaan. Viime viikolla keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja Janne Järvinen ainoastaan vahvisti, että tutkinta on käynnissä.

Jutun julkaisua koskevassa haarassa epäillään puolestaan Järvisen mukaan ”muutamia” ihmisiä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Epäiltyinä on eri asemissa Helsingin Sanomissa toimineita ihmisiä.

Tutkinta on Järvisen mukaan loppusuoralla ja kesäkuussa varmistunee, milloin tutkinta lopullisesti valmistuu.

– Tässä on korona sotkenut kuulusteluaikatauluja aika lailla.

Kuulusteluja on yhä edessä.

