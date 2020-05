F-35-hävittäjä putosi USA:ssa, lentäjä selvisi hengissä

Amerikkalainen F-35A-hävittäjä on pudonnut lähellä Eglinin lentotukikohtaa Floridassa. Tukikohta kertoo Twitter-tilillään, että koneen lentäjä pelastautui heittoistuimella ja hänen tilansa on vakaa.

Turma sattui eilen illalla paikallista aikaa koneen ollessa laskeutumassa. Tukikohdan mukaan kone oli palaamassa normaalista yölentoharjoituksesta. Onnettomuus ei aiheuttanut loukkaantumisia tai aineellisia vaurioita sivullisille.

Lockheed Martinin valmistama F-35A on yksi viidestä ehdokkaasta Suomen seuraavaksi hävittäjämalliksi.

STT

