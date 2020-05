F1-kauden ylle lisää kysymysmerkkejä – Singaporen kilpailua ei voida ajaa ilman yleisöä

Singaporen F1-kilpailun järjestäjät ilmoittivat maanantaina, ettei tapahtumaa ole mahdollista järjestää yleisöltä suljettuna.

Syyskuulle kaavailtu Singaporen gp on iltakilpailu, joka ajetaan Marina Bayn katuradalla satama-alueella. Katsojien pitäminen kilpailusta poissa olisi vaikeaa.

F1-kauden oli määrä alkaa maaliskuussa Australian gp:llä, mutta kauden startti on siirtynyt kerta toisensa jälkeen. Peräti kymmenen kilpailua on siirretty tai peruttu koronavirustilanteen takia.

Kauden on määrä alkaa heinäkuussa kahdella Itävallassa ilman yleisöä ajettavalla kilpailulla. Myös sen jälkeen tulevat kisat luultavasti ajetaan yleisöltä suljettuna.

Singaporen kolmipäiväinen F1-tapahtuma keräsi järjestäjien mukaan viime vuonna yhteensä 268 000 katsojaa.

STT

