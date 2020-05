F1 menetti alkuvuonna 84 prosenttia tuloistaan – kauden avaus siintää heinäkuussa, mutta MM-sarja varautuu myös koko kauden peruuntumiseen

Formula 1 -johtaja Chase Carey myöntää autourheilun kuninkuusluokan varautuvan myös MM-sarjan peruuntumiseen tältä vuodelta. Carey pitää yleisradioyhtiö BBC:n mukaan koko kauden peruuntumista vielä kaukaisena, mutta siihen pitää varautua.

– Luotamme siihen, että ajamme tänä vuonna, mutta ei siitä toki ole takeita, Carey kertoi MM-sarjan tulosjulkistuksessa.

Hän on F1:n MM-sarjaa hallinnoivan Formula One Groupin yhdysvaltalainen toimitusjohtaja.

F1:n omistaja Liberty Media julkisti vuoden ensimmäisen neljänneksen talouslukunsa. Kolmen kuukauden liikevaihto oli 39 miljoonaa dollaria, vajaat 36 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaava luku oli lähes 227 miljoonaa euroa. Tulot putosivat siis noin 84 prosenttia.

– Koronavirus on vaikuttanut meihin merkittävästi, ja sopeudumme siihen monin tavoin, Carey sanoi sijoittajille.

Valtaosa tulonlähteistä on tyrehtynyt, koska yhtään kisaa ei ole päästy vielä ajamaan.

Formuloiden seuraava mahdollinen kilpailu on Itävallassa 5. heinäkuuta. Alustava suunnitelma on ajaa samalla Spielbergin radalla toinen kisa viikkoa myöhemmin.

Uusia ratoja kisakauteen

Carey toivoo, että F1 voisi kilpailla Euroopassa syyskuuhun asti. Autosportin mukaan kisoja voitaisiin ajaa myös sellaisilla radoilla, jotka eivät kuulu F1-kauden alkuperäiseen kalenteriin. Autosport nimesi mahdollisiksi radoiksi Italian Imolan, Saksan Hockenheimin ja Portugalin Portimaon.

– Me etsimme nyt niitä ratoja, joissa voimme ajaa ja joihin saamme F1-kaluston ja -henkilöstön siirrettyä järkevästi, Carey kertoi Autosportille.

Euroopan jälkeen kisoja ajettaisiin Aasiassa, Amerikan mantereilla ja Lähi-idässä. Kausi voisi Careyn mukaan päättyä 13. joulukuuta eikä sitä venytettäisi ensi vuoden puolelle.

– Euroopassa kisat ajettaisiin todennäköisesti ilman yleisöä, mutta toivottavasti yleisö pääsisi paikalle jo loppukaudella, Carey sanoi.

STT

