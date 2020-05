F1-piirileikissä villejä huhuja: Valtteri Bottasta viedään Renaultille

Nelinkertaisen F1-maailmanmestarin Sebastian Vettelin työsuhteen loppuminen Ferrarilla tämän vuoden jälkeen on käynnistänyt huhumyllyn, johon on joutunut myös Mercedes-tallin Valtteri Bottas.

Ferrarilla alle odotusten suoriutunutta 32-vuotiasta Vetteliä viedään huhuissa Mercedekselle Lewis Hamiltonin tallikaveriksi. Siirron toteutuessa Bottaksen, 30, olisi löydettävä uusi työpaikka. Bottaksen sopimus Mercedeksellä on tämän vuoden jälkeen joka tapauksessa katkolla.

Motorsport-total.com-sivuston tietojen mukaan Bottaksen taustavaikuttaja Didier Coton on käynyt keskusteluja Renaultin tallipäällikön Cyril Abiteboulin kanssa. Tämän on tulkittu merkitsevän sitä, että Coton suunnittelisi Bottakselle tulevaisuutta Renaultilla, jolta vapautuu tämän vuoden jälkeen tallipaikka australialaisen Daniel Ricciardon siirtyessä McLarenille. Espanjalainen Carlos Sainz jr. taas vaihtaa saksalaisen Vettelin korvaajaksi Ferrarille.

Renaultille on huhuissa toisaalta tyrkytetty kaksinkertaista maailmanmestaria Fernando Alonsoa. Espanjalainen Alonso ei kaudella 2019 ajanut F1-kilpailuissa.

Mitä sanoo tallipäällikkö?

Formula 1 -piirileikissä avainasemassa on Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff. Hän kertoi La Gazzetta dello Sportille, että puhuu ensin Hamiltonin ja Bottaksen kanssa ennen kuin harkitsee talliin uusia hankintoja.

Wolff varoittaa menemästä asioiden edelle. Tämän vuoden MM-sarjasta ei ole koronakriisin takia takana yhtään kilpailua.

– Vasta kun kausi 2020 on päässyt vauhtiin, voi katsoa ulospäin, minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla, Wolff kuvaili Motorsport-total.comille.

Virtuaalikisa sekalaisen seurakunnan kanssa

Mercedes kertoi Twitterissä, että Bottas osallistuu sunnuntaina Monacon F1-virtuaalikisaan. Päijäthämäläinen lähtee matkaan sekalaisessa seurakunnassa, johon kuuluu kahdeksan formula 1 -kuljettajaa sekä jalkapalloilijoita, surffari Kai Lenny ja laulaja Luis Fonsi.

Bottasille ja Renaultin Esteban Oconille kyseessä on ensiesiintyminen virtuaalisarjan kisassa.

F1-kauden oli määrä alkaa maaliskuussa Australian gp:llä, mutta kauden startti on siirtynyt kerta toisensa jälkeen. Peräti kymmenen kilpailua on siirretty tai peruttu koronavirustilanteen takia.

Kauden on määrä alkaa heinäkuussa kahdella Itävallassa ilman yleisöä ajettavalla kilpailulla. Myös sen jälkeen tulevat kisat ajetaan luultavasti yleisöltä suljettuina.

STT

