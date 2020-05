Finavia suosittelee maskien käyttöä matkustajille, henkilökunnalta niiden käyttöä edellytetään asiakaspalvelutehtävissä

Finavia edellyttää suu-nenäsuojaimien käyttöä jatkossa kaikilta lentoasemien työntekijöiltä, jotka työskentelevät asiakaspalvelutehtävissä ilman erillistä suojapleksiä. Lisäksi Finavia suosittelee vahvasti, että myös matkustajat käyttäisivät maskia lentoasemalla liikkuessaan.

Finavian mukaan maskeja on jo ollut kenttähenkilöstön käytössä. Nyt niiden käyttöä kuitenkin edellytetään. Finavia tarjoaa lentoaseman asiakaspalvelutehtävissä toimiville yrityksille ensimmäisen suu- ja nenäsuojainerän. Sen jälkeen yritykset velvoitetaan pitämään huolta henkilöstön suojaamisesta omatoimisesti.

– Valmistaudumme varovaisesti ja pienin askelin lentoliikenteen palautumiseen. Olemme jo tehneet lukuisia koronatoimenpiteitä lentoasemillamme, ja olemme valmiita muuttamaan ohjeistuksia nopeastikin tilanteen edetessä. Nyt laajennamme maskien käyttöä suojataksemme matkustajia ja henkilöstöä, sanoo Helsinki-Vantaan lentoasemanjohtaja Ulla Lettijeff Finaviasta tiedotteessa.

– Pyydämme matkustajia käyttämään omia maskejaan aina lentoasemalla liikkuessaan. Sopiva maski on hyvä hankkia osana muita matkavalmisteluja. Tällä hetkellä olemme lisäksi varanneet rajallisen erän suu-nenäsuojaimia annettavaksi pyydettäessä niille matkustajille, joilla ei vielä ole omaa maskia mukanaan.

Finavia kertoo, että ensimmäiset koronaviruksen vastaiset toimet otettiin lentoasemilla käyttöön jo helmikuussa. Esimerkiksi käsidesiä on saatavilla asiakaspalvelupisteissä ja turvatarkastuksissa ja asiakaspalvelupisteissä on läpinäkyviä suojapleksejä. Matkustajia muistutetaan turvaväleistä, ja yhtiön mukaan myös lentokenttäbusseissa kuljetetaan vain puolet normaalista matkustajamäärästä.

