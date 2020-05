Guardian: Britanniassa kuollut koronavirukseen eniten ihmisiä Euroopassa – Espanjassa koronaan kuolleiden määrä pysynyt alle 200:n kolmatta päivää peräkkäin

Britanniassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on noussut Euroopan korkeimmaksi, kertoo brittilehti Guardian.

Noin 66,6 miljoonan asukkaan maassa on kuollut virukseen yli 32 000 ihmistä. Maa on ohittanut kuolleiden määrässä koronaviruksen pahasti runtelemat Espanjan ja Italian.

Kuten monissa muissa Euroopan maissa, myös Britanniassa on ilmennyt monia kuolintapauksia hoivakodeissa.

Vahvistettuja tartuntoja Britanniassa on todettu Guardianin mukaan yli 190 500, tartuntatilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan lähes 192 000.

Ohjeistuksia voidaan höllentää

Koronaviruksen itsekin sairastaneen pääministeri Boris Johnsonin on määrä kertoa suunnitelmistaan koronarajoitusten höllentämiseksi ensi sunnuntaina.

Maaliskuun lopulla annettuja kotona pysymiseen ohjeistaneita määräyksiä on tarkoitus käsitellä uudelleen tämän viikon torstaina. Hallitus on kertonut aiemmin, että rajoituksia helpotetaan vain vaiheittain.

Johnson kertoi viime viikolla, että tautihuippu olisi maassa ohitettu.

Koronavirus on runnellut Espanjaa rajusti

Espanjassa on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut vuorokauden sisällä 185 ihmistä, kertoo muun muassa El Pais.

Kyseessä on kolmas päivä peräkkäin, kun kuolleiden määrä on ollut alle 200.

Espanja on ollut yksi koronaviruksen pahiten runtelemista maista. Lähes 45 miljoonan asukkaan maassa on todettu hieman yli 218 000 tartuntaa. Tautiin on kuollut yli 25 400 ihmistä.

Kuolintapauksia on kirjattu miljoonaa asukasta kohti 554.

