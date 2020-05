Hakematta jäävät lounaat harmittavat ruuan jakajaa Salossa

Salossa on jaettu etäopetuksen aikana ruokaa kotona opiskeleville koululaisille. Aluksi jaossa oli pelkästään valmiita lounaita, myöhemmin on jaettu myös ruokakasseja.

Ruuan jakajille yllätyksenä on tullut, että osa ruuan tilanneista on jättänyt annoksensa hakematta kouluilta.

Esimerkiksi Uskelan koulun Kavilankadun yksikön ruokapalveluvastaava Tanja Vesterinen sanoo, että ensimmäisellä viikolla 120 tilatusta annoksesta 15–25 jäi päivittäin hakematta. Enimmillään 30 annosta jäi koululle.

Tilattujen annosten määrä laski noin 60:een päivässä, kun kaupunki alkoi jakaa koteihin ruokakasseja.

– Sen jälkeen hakematta on jäänyt 6–10 purkkia päivässä. Rehtori laittoi jo kerran huoltajille viestiä Wilman kautta, että muistakaa hakea lounaanne. Tilaus olisi mahdollista myös peruuttaa, jos tulee este hakemiselle tai sairastuu, Vesterinen kertoo.

Hän pitää tilannetta kurjana. Hakemattomia ruoka-annoksia on pyritty myymään opettajille, mutta osa on pitänyt laittaa biojätteeseen.

– Kyllä tämä ihmetyttää. Ruokaa vaaditaan, mutta sitä ei viitsitä hakea, Tanja Vesterinen kummastelee.