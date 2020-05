Hallitukselta odotetaan keskiviikkona päätöksiä ravintoloiden avaamisesta

Hallitukselta odotetaan keskiviikkona päätöksiä siitä, miten ravintolat, baarit ja kahvilat voisivat alkaa avata oviaan turvallisesti asiakkaille kesäkuun alusta alkaen. Mallia otetaan tiettävästi ulkomailta, erityisesti Ruotsista, jossa ravintolat ovat saaneet olla auki tietyin reunaehdoin.

Ruotsissa ravintoloiden edellytetään huolehtivan, että tungosta ei synny eikä koronavirus pääse leviämään ravintolatiloissa. Tällä hetkellä sallittu on pääasiassa vain pöytiintarjoilu. Joissakin ravintoloissa asiakas saa myös tilata ja noutaa ruokansa itse tiskiltä, jos se on mahdollista ilman, että syntyy ruuhkaa.

Ruotsin kansanterveysviraston ohjeistuksen mukaan asiakkaiden on pystyttävä pysymään vähintään käsivarren mitan päässä toisistaan kaikkialla ravintolassa. Ruuat ja juomat on nautittava pöydissä, joiden tulee sijaita riittävän etäällä toisistaan.

Ruotsissa ovat noutopöydätkin sallittuja, jos ravintola pystyy varmistamaan turvavälit asiakkaiden välillä.

Lähes kaikissa maissa on rajattu asiakasmääriä ja sitä Suomessakin pohditaan. Ruotsissa ravintoloilta edellytetään tarvittavia varotoimia ruuhkautumisen ehkäisemiseksi. Yhdeksi keinoksi Ruotsin kansanterveysvirasto on suositellut numeroituja jonotuslappuja, joiden kanssa asiakkaat voivat odottaa vuoroaan ravintolan ulkopuolella riittävän etäisyyden päässä toisistaan.

Hallitus neuvottelee huomenna reunaehdoista, joilla nyt poikkeuslainsäädännöllä suljettua ravintolatoimintaa on mahdollista jatkaa. Pohdittavana on muun muassa, miten taataan riittävät turvavälit asiakkaille, rajataanko asiakasmääriä ja rukataanko aukioloaikoja. STT:n tietojen mukaan yksi elementti keskusteluissa on ollut, että alkoholin myyntiaikoihin voisi tulla rajoituksia.

Neuvottelut koskevat koko ravintolakenttää. Ravintolat, kahvilat ja baarit ovat olleet asiakkailta suljettuina 4. huhtikuuta alkaen, mutta noutomyynti ravintolan alueelta on ollut sallittua. Tämä tarkoittaa, että syöminenkin ravintolan ulkoterassilla on tällä hetkellä kielletty.

Alueittain avaaminen pohdinnassa

STT:n käymien taustakeskustelujen perusteella on mahdollista, että joillakin alueilla ravintolat pääsevät aloittamaan toimintansa muita aikaisemmin, koska epidemiatilanne on eri puolilla Suomea erilainen.

Ravintoloiden sulkemismääräys on tällä hetkellä valtakunnallisesti voimassa toukokuun loppuun asti, mutta täysin poissuljettua ei tiettävästi ole, etteikö rajoitusta voisi joltain osin purkaa jo ennen sitä.

Hallitus on linjannut, että ravintoloiden sulkemista kuten muitakin rajoituksia puretaan hallitusti ja portaittain.

Alueittain avaamisen puolesta puhuu sekin, että eduskunnan perustuslakivaliokunta puolsi taannoin ravintoloiden sulkemista muun muassa sillä edellytyksellä, että kieltoa rajataan alueellisesti ja ajallisesti tilanteen salliessa.

– Valiokunta pohti paljon kysymystä, että onko oikein, että koko valtakunnassa ravintolat laitetaan kiinni, koska epidemia on eri puolilla maata erilainen, sanoi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) tuolloin.

STT

Kuvat: