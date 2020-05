Hallitukselta odotetaan tänään päätöksiä yritystuista, pöydällä myös ravintoloiden mahdollinen avaaminen

Hallitus neuvottelee iltapäivällä yritystuista. Neuvotteluissa on määrä päättää, viekö hallitus eteenpäin niin sanottua yleistä kannattavuustukea. Kyse on tiettävästi satojen miljoonien eurojen suuruisesta väliaikaisesta tuesta, jota maksettaisiin koronaviruksesta kärsiville yrityksille toimialasta riippumatta.

Lisäksi hallitus neuvottelee muun muassa siitä, miten ravintolat voisivat alkaa avata turvallisesti oviaan kesäkuun alusta alkaen. Ravintolat, kahvilat ja baarit ovat olleet asiakkailta suljettuina 4. huhtikuuta alkaen. Rajoituksen on ollut määrä olla voimassa toukokuun loppuun asti.

Mallia ravintoloiden porrastettuun avaamiseen otetaan tiettävästi ulkomailta. Esimerkiksi Ruotsissa ravintolat ovat saaneet olla auki tietyin reunaehdoin.

Vihriälän mallista modifioitu versio

Hallituksen pöydällä oleva yleinen yritystuki pohjautuu työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtaman selvitysryhmän malliin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi viime viikolla STT:lle, että jos hallitus päättää viedä eteenpäin laajaa yleistukea, Business Finland palaa perustehtäväänsä.

Lintilän mukaan esillä oleva tuki on Vihriälän mallista modifioitu versio.

Suoralla kriisituella on tarkoitus tukea kaikkein eniten koronaepidemiasta kärsiviä yrityksiä, jotka kamppailevat hengissä pysymisestä. Suoraa tukea maksettaisiin näillä näkymin Valtiokonttorista ja tarvittavat tiedot saataisiin verottajalta. Tuki olisi ikään kuin veronpalautus, jota joko saa tai ei saa.

Vihriälän mallin mukaan tukea maksettaisiin maaliskuun ja huhtikuun ajalta yrityksille, joiden liikevaihto on pienentynyt vähintään esimerkiksi 30 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Tukea voitaisiin maksaa mahdollisesti pienennettynä myös touko-kesäkuun ajan. Mallissa tuen vastaanottamisen ehtona on, että yritys ei maksa osinkoja eikä tulokseen perustuvia palkkiota vuodelta 2020.

STT

Kuvat: