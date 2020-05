Hallituksen hybridistrategia huolestuttaa Petteri Orpoa – ”Siitä uhkaa tulla hyppyri tuntemattomaan”

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen koronaviruksen vastainen hybridistrategia huolestuttaa kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa.

Orpon mielestä hallituksen suunnittelemat taudin hallintakeinot niin testauksessa, jäljityksessä kuin suojaamisessa ovat edelleen puutteelliset. Orpo puhui kokoomuksen puoluevaltuuston etäkokouksessa lauantaina.

Orpon mukaan hallituksen täsmälliset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi ovat epäselviä ja toimeenpanossa on ollut jatkuvasti ongelmia.

– Jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo epävarmuutta. Hybridistrategiasta uhkaa tulla hyppyri tuntemattomaan, Orpo sanoi.

Orpo vaatii hallitukselta laajempaa testausta sekä selkeää suositusta suojamaskien käytöstä ahtaissa tiloissa ja julkisissa kulkuvälineissä. Ilman kunnollisia taudin hallintakeinoja on uhkana, että tartuntojen määrä lähtee kasvuun yhteiskunnan avautuessa, hän painottaa.

– Koronatestejä on lisättävä ja niihin pääsyä helpotettava. Myös yksityiset yritykset on otettava kunnolla mukaan testien tekemiseen, Orpo sanoi.

Orpo kritisoi myös pääministeri Marinin toimintatapaa, jossa kysymyksiin ei vastata eduskunnassa, vaan niitä varten järjestetään erillinen tiedotustilaisuus, jossa ei ole paikalla kriittistä oppositiota.

– Kansanedustajat kysyivät pääministeriltä hallituksen linjasta tämän viikon torstain kyselytunnilla. Pääministeri vastasi kertovansa siitä medialle perjantain tiedotustilaisuudessa. Minusta tämä on eduskunnan ja parlamentarismin väheksymistä, Orpo painotti.

