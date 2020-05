Hallituksen määrä kertoa tänään koronarajoitusten jatkosta

Hallituksen on tänään määrä kertoa koronarajoitusten jatkosta ja joidenkin rajoitusten mahdollisesta purkamisesta.

Hallitus neuvotteli asiasta eilen koko päivän Säätytalolla Helsingissä. Hallituksen oli alun perin tarkoitus kertoa neuvottelujen tuloksista jo eilen, mutta neuvottelut venyivät odotettua pidemmiksi ja niitä kerrottiin jatkettavan vielä maanantaina aamulla.

Neuvottelujen venyminen johtui STT:n saamien tietojen mukaan siitä, että neuvotteluissa oli esillä paljon läpikäytäviä asioita ja rajoituksia koskevissa muotoiluissa haluttiin olla tarkkoja.

Hallitus kävi eilen koronaviruksen leviämisen vastaisia rajoitustoimia läpi kansliapäällikkö Martti Hetemäen työryhmän raportin pohjalta. Hallitus asetti huhtikuun alussa Hetemäen johtaman valmisteluryhmän, jonka on määrä viitoittaa Suomen tie ulos koronakriisistä.

Raportin sisältöä ei viikonlopun aikana kerrottu julkisuuteen. Linjana oli, että raportti olisi julkinen vasta hallituksen neuvotteluiden jälkeen.

Kirjastojen rajoituksia puretaan?

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) muistutti ennen neuvottelujen alkamista, että jossain vaiheessa rajoituksia voidaan taas joutua myös kiristämään.

– Me voimme pikkuhiljaa avata yhteiskuntaa ja luopua joistakin rajoituksista. Mutta me emme ole missään nimessä vielä päihittäneet koronavirusta, joten jossain vaiheessa saattaa tulla myös kiristyksiä, Kulmuni sanoi.

STT:n haastattelema hallituslähde arvioi lauantaina, että päätöksiä oli todennäköisesti luvassa ainakin kirjastoja koskevien rajoitusten osittaisesta purkamisesta. Kirjastojen toimintaan uskottiin jäävän jonkinlaisia rajoituksia, eli esimerkiksi kirjastoissa normaalisti pidettäviä tapahtumia ei välttämättä voida järjestää.

Myös museoiden toimintarajoituksiin saattoi olla tulossa helpotuksia, STT:lle arvioitiin.

Hallitus on jo aiemmin päättänyt rajoitusten hellittämisestä peruskoulujen ja päiväkotien osalta. Lähiopetus peruskouluissa alkaa jälleen 14. toukokuuta.

