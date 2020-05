Hallituksen tiedotustilaisuus mahdollisesta koronarajoitusten purkamisesta siirtyi huomiselle

Hallituksen tiedotustilaisuus koronarajoitusten jatkosta ja joidenkin rajoitusten mahdollisesta purkamisesta siirtyy huomiselle. Hallitus on koko päivän neuvotellut asiasta Säätytalolla Helsingissä, ja neuvottelut jatkuvat edelleen.

STT:n saamien tietojen mukaan neuvotteluissa on erittäin paljon läpikäytäviä asioita ja muotoiluissa halutaan olla tarkkoja.

Tiedotustilaisuus neuvottelujen tuloksista järjestetään todennäköisesti huomenna aamupäivällä, STT:lle kerrotaan.

Hallitus on käynyt tänään rajoitustoimia läpi kansliapäällikkö Martti Hetemäen työryhmän raportin pohjalta. Hallitus asetti huhtikuun alussa Hetemäen johtaman valmisteluryhmän, jonka on määrä viitoittaa Suomen tie ulos koronakriisistä.

– Raportti oli erittäin laaja, yli 80-sivuinen — uskon, että saamme tänään hyvin pitkälti keskusteltua, miten rajoitustoimia lähdetään purkamaan, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi aamulla saapuessaan Säätytalolle.

Marin ei kommentoinut yksittäisiä rajoitustoimia tai niiden jatkoa. Hän kertoi kuitenkin, että ravintolatukia käsittelevä kokonaisuus menee eduskunnan käsittelyyn ensi viikolla.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoi ennen neuvottelujen alkamista, että neuvotteluissa ei tänään käsitellä yritystukia.

Kulmunin mukaan hallituksen kokouksen pääaiheena ovat erilaiset kansalaisia koskevat liikkumisrajoitukset, joilla pyritään hillitsemään koronavirustartuntoja. Hänen mukaansa rajoituksia voidaan nyt lähteä purkamaan, mutta on mahdollista, että niitä täytyy myöhemmin taas tiukentaa. Virusta ei ole vielä päihitetty, Kulmuni sanoi.

Kirjastojen rajoituksia puretaan?

STT:n haastattelema hallituslähde kertoi lauantaina, että päätöksiä on todennäköisesti luvassa ainakin kirjastotoimien osittaisesta purkamisesta. Kirjastojen toimintaan jäänee jonkinlaisia rajoituksia, eli esimerkiksi kirjastoissa normaalisti pidettäviä tapahtumia ei välttämättä voida järjestää.

Niin ikään museoiden toimintarajoituksiin saattaa olla tulossa helpotuksia.

Hallitus on jo aiemmin päättänyt rajoitusten hellittämisestä peruskoulujen ja päiväkotien osalta. Lähiopetus peruskouluissa alkaa jälleen toukokuun 14. päivänä.

