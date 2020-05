Hallituksen tiedotustilaisuus mahdollisesta koronarajoitusten purkamisesta siirtyi huomiselle

Hallituksen tiedotustilaisuus koronarajoitusten jatkosta ja joidenkin rajoitusten mahdollisesta purkamisesta siirtyy huomiselle. Hallitus on koko päivän neuvotellut asiasta Säätytalolla Helsingissä, ja neuvottelut jatkuvat edelleen.

STT:n saamien tietojen mukaan neuvotteluissa on erittäin paljon läpikäytäviä asioita ja muotoiluissa halutaan olla tarkkoja.

Tiedotustilaisuus neuvottelujen tuloksista järjestetään todennäköisesti huomenna aamupäivällä, STT:lle kerrotaan.

Hallitus on käynyt tänään rajoitustoimia läpi kansliapäällikkö Martti Hetemäen työryhmän raportin pohjalta. Hallitus asetti huhtikuun alussa Hetemäen johtaman valmisteluryhmän, jonka on määrä viitoittaa Suomen tie ulos koronakriisistä.

– Raportti oli erittäin laaja, yli 80-sivuinen — uskon, että saamme tänään hyvin pitkälti keskusteltua, miten rajoitustoimia lähdetään purkamaan, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi aamulla saapuessaan Säätytalolle.

Marin ei kommentoinut yksittäisiä rajoitustoimia tai niiden jatkoa. Hän kertoi kuitenkin, että ravintolatukia käsittelevä kokonaisuus menee eduskunnan käsittelyyn ensi viikolla.

STT:n haastattelema hallituslähde kertoi lauantaina, että päätöksiä on todennäköisesti luvassa ainakin kirjastotoimien osittaisesta purkamisesta. Kirjastojen toimintaan jäänee jonkinlaisia rajoituksia, eli esimerkiksi kirjastoissa normaalisti pidettäviä tapahtumia ei välttämättä voida järjestää.

Niin ikään museoiden toimintarajoituksiin saattaa olla tulossa helpotuksia.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoi ennen neuvottelujen alkamista, että neuvotteluissa ei tänään käsitellä yritystukia.

Kulmunin mukaan hallituksen kokouksen pääaiheena ovat erilaiset kansalaisia koskevat liikkumisrajoitukset, joilla pyritään hillitsemään koronavirustartuntoja. Hänen mukaansa rajoituksia voidaan nyt lähteä purkamaan, mutta on mahdollista, että niitä täytyy myöhemmin taas tiukentaa. Virusta ei ole vielä päihitetty, Kulmuni sanoi.

Jatketaanko poikkeusolojen toimivaltuuksia?

Suomessa on eletty poikkeusoloissa nyt pitkälti toista kuukautta. Historiallinen päätös valmiuslain käyttöönotosta tehtiin maaliskuun puolivälissä, jolloin presidentti ja valtioneuvosto totesivat poikkeusolot.

Valmiuslain aktivointi tarkoitti sitä, että hallitus arvioi tarvittavan poikkeuksellisia toimivaltuuksia, jotta muun muassa sairaaloissa riittäisi henkilökuntaa ja lääkehuolto toimisi kovimpinakin kriisiaikoina.

Hallituksen on otettava kantaa siihen, onko epidemiatilanne yhä sellainen, että valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia on syytä jatkaa. Niiden voimassaolo päättyy 13. toukokuuta ellei jatkamisesta erikseen päätetä.

Valmiuslain nojalla on ollut mahdollista muun muassa rajoittaa lääkkeiden myyntiä ja vientiä sekä joustaa terveydenhoitohenkilökunnan, poliisien ja hätäkeskustyöntekijöiden vuosilomista ja lepoajoista. Valmiuslain puitteissa on myös joustettu varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisvelvollisuudesta ja kiireettömän hoidon määräajoista.

Jo keskiviikkona hallitus kertoi, että peruskoulut ja päiväkodit aukeavat 14. toukokuuta. Esimerkiksi Saksassa päätös avaamisesta tehdään vasta alkavalla viikolla.

Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöä on pidennetty tätä ennen jo kerran. Huhtikuun puolivälissä hallitus perusteli jatkamista sillä, ettei epidemian huippua oltu vielä tavoittamassa.

Ihmisten elämää rajoittavia toimia on otettu käyttöön myös tartuntatautilain nojalla.

