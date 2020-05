Hallitus puntaroi koronavirusrajoitusten purkua, neuvottelut kestänevät iltaan asti – Marin: Ravintolatukia käsittelevä kokonaisuus eduskunnalle ensi viikolla

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että hallitus käy tänään läpi rajoitustoimia kansliapäällikkö Martti Hetemäen työryhmän raporttiin pohjautuen.

– Raportti oli erittäin laaja, yli 80-sivuinen — uskon, että saamme tänään hyvin pitkälti keskusteltua, miten rajoitustoimia lähdetään purkamaan.

Marin kommentoi asiaa toimittajille Säätytalolla Helsingissä ennen hallituksen kokousta, jossa keskustellaan koronarajoitusten jatkosta ja mahdollisesta purkamisesta. Hän sanoi, ettei vielä kommentoi yksittäisiä rajoitustoimia tai niiden jatkoa.

Marin kertoi kuitenkin, että ravintolatukia käsittelevä kokonaisuus menee eduskunnan käsittelyyn ensi viikolla.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan tänään käsittelyssä on, onko valmiuslakiin perustuvaa poikkeustilaa syytä jatkaa vai voitaisiinko koronarajoituksia jatkaa pelkkiin tartuntatautilakiin pohjautuvien säännösten pohjalta.

– Sehän on yksi niistä oikeudellisista reunaehdoista. — Tilanne on vielä vakava, sanoi Pöysti toimittajille saapuessaan Säätytalolle.

”Virusta ei ole vielä päihitetty”

Hallituksen neuvottelussa ei tänään käsitellä yritystukia, sanoi puolestaan valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.).

Koronakriisin vaikutuksia Suomen taloudelle sekä tarvittavia toimia kriisin jälkeen selvittää hallitukselle työryhmä, jota johtaa työelämäprofessori, valtiotieteiden tohtori Vesa Vihriälä. Työryhmän oli alun perin määrä saada työnsä valmiiksi vappuun mennessä, mutta se sai lisäaikaa viikon eli toukokuun 8. päivään asti. Työryhmän ovat asettaneet valtiovarainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Jo aiemmin hallitus on luvannut yrityksille suoraa tukea koronakriisiin vajaat 1,5 miljardia. Tästä summasta Business Finlandin osuus on 800 miljoonaa, ely-keskusten 400 miljoonaa ja kuntien 250 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeri Kulmuni kertoi Säätytalolle saapuessaan toimittajille, että tämänpäiväisen hallituksen kokouksen pääaiheena ovat erilaiset kansalaisia koskevat liikkumisrajoitukset, joilla pyritään hillitsemään koronavirustartuntoja. Kulmunin mukaan rajoituksia voidaan lähteä nyt purkamaan, mutta on mahdollista, että niitä täytyy myöhemmin taas tiukentaa. Virusta ei ole vielä päihitetty, Kulmuni sanoi.

STT:n tietojen mukaan luvassa lienee päätöksiä ainakin kirjastoista

Tämän päivän tapaamiseen osallistuvat kaikki ministerit, ja lisäksi mukana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoita sekä asioita esitteleviä keskeisiä virkamiehiä.

Aiemmin hallitus on päättänyt rajoitusten hellittämisestä peruskoulujen ja päiväkotien osalta. Lähiopetus peruskouluissa alkaa jälleen toukokuun 14. päivänä. Hallitus linjasi tällä viikolla myös, että tuolloin lapset voi viedä päiväkoteihin. Päiväkodit ovat olleet auki tähänkin asti, mutta hallitus on suositellut hoitamaan lapsia mahdollisuuksien mukaan kotona.

STT:n lähteet arvioivat, että keskusteluissa ei käsitellä yli 500 hengen tapahtumia tai ravintoloiden ja kahviloiden avaamista. Myöskään toisen asteen oppilaitosten sekä korkeakoulujen paluusta lähiopetukseen ei ehkä päätetä.

STT:n haastattelema hallituslähde kertoi lauantaina, että päätöksiä on todennäköisesti luvassa ainakin kirjastotoimien osittaisesta purkamisesta. Kirjastojen toimintaan jäänee jonkinlaisia rajoituksia, eli esimerkiksi kirjastoissa normaalisti pidettäviä tapahtumia ei välttämättä voida järjestää.

STT:n hallituslähde muistutti, että sunnuntaina mahdollisesti tehtävä päätös ei tarkoita, että kirjastot aukeaisivat heti maanantaina, vaan vasta tarvittavan järjestelyajan jälkeen.

Niin ikään museoiden toimintarajoituksiin saattaa olla tulossa helpotuksia.

Suomen ja Viron välinen liikenne lienee myös asialistalla

Hallitusta lähellä olevien lähteiden mukaan myös yli kymmenen hengen kokoontumiset kieltävästä määräyksestä todennäköisesti keskustellaan sunnuntaina. Mahdollisesti esillä on myös Viron ja Suomen välinen työmatkaliikenne.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ei Säätytalon ovella ennakoinut, päättääkö hallitus tänään, että työmatkaliikenne Viron ja Suomen välillä sallitaan.

– Katsotaan, mitä asiantuntijat sanovat. Mennään terveys edellä, Haavisto sanoi.

Haavisto totesi, että Suomessa on monia virolaisia rakennus- ja muita työntekijöitä, jotka eivät ole päässeet kotiin tapaamaan perheitään moneen viikkoon koronavirukseen liittyvän rajojen sulkemisen vuoksi.

